Anticipazioni Isola dei famosi 2022 2 maggio: liti sull’isola

Anticipazioni Isola dei famosi: andiamo a scoprire cosa succederà nella puntata di lunedì 2 maggio del reality show di Ilary Blasi.

Continua l’appuntamento con l’Isola dei famosi, giunto alla tredicesima puntata di questa sedicesima edizione. La sfida tra i naufraghi continua dopo l’eliminazione di Marco Senise, che ha perso al televoto flash con Ilona Staller e Lory Del Santo. L’atmosfera rimane sempre molte tesa sull’isola, ormai sono parecchi giorni che i concorrenti vivono nelle difficili condizioni cui li pone il reality e lo stress inizia a farsi sentire. Anche per questa tredicesima puntata dunque ci attendono molte sorprese ed emozioni: scopriamo tutto quanto.

Anticipazioni Isola dei famosi: ecco una nuova naufraga

Una delle grandissime novità è l’imminente sbarco di una nuova naufraga sull’Isola: si tratta di Fabrizia Santarelli. Modella romana, cerca un naufrago che possa stupirlo e ha già messo gli occhi su Edoardo, che, venuto a sapere in anticipo dell’imminente ingresso della ragazza, si è detto impaziente del suo arrivo.

Pronto dunque un nuovo arrivo a mettere scompiglio sull’Isola e a creare una sorta di sfida tra Alessandro ed Edoardo, che dopo più di un mese di permanenza nello show non hanno ancora trovato l’amore e ora per loro arriva Fabrizia, che ha già attirato le mire di entrambi i naufraghi.

Anticipazioni Isola dei famosi: liti tra naufraghi

Non mancano le liti sull’isola, come detto il clima nel reality si sta facendo comprensibilmente sempre più teso e ormai ci vuole davvero poco a far scattare la scintilla e causare litigi. Come tra Ilona e Lory, con quest’ultima che si è sentita tradita dall’ex attrice hard in sede di nomination, accusandola di non avere un cuore. La tensione tra le due è rimasta alta e potremo vedere un nuovo scontro nella prossima puntata.

Scontri in vista anche tra due coppie che da tempo ormai stanno portando avanti i propri litigi. Guendalina e Laura stanno continuando il loro confronto, basato soprattutto sulla condivisione del cibo e dei viveri. Allo stesso modo Edoardo e Nicolas sono sempre più ai ferri corti e presto potrebbero aprirsi nuovi capitoli di queste liti ormai diventate abitudinali sull’Isola.

Anticipazioni Isola dei famosi: chi è in nomination

Passiamo infine al confronto tra i naufraghi che sono a rischio eliminazione. Per la puntata di lunedì 2 maggio, in nomination sono finiti Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Blind. Chi perde il televoto non andrà incontro all’eliminazione definitiva, ma solo a quella provvisoria, dovendo sbarcare a Playa Sgamada. Poi probabilmente vedremo l’eliminazione definitiva con il televoto flash durante il corso della serata, come nell’ultima puntata.

Stando ai pronostici, la favorita del pubblico, con ampio distacco, è Carmen Di Pietro, che ha conquistato poco più dell’80% delle preferenze. Un trionfo per la showgirl, che dovrebbe essere dunque abbastanza tranquilla per il televoto di lunedì 2 maggio. Il restante 20% se lo dividono equamente Estefania e Blind e quindi si profila una lotta serrata tra i due per rimanere in gioco sull’isola principale. Vedremo l’esito del televoto durante la puntata.

