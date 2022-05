Coez in concerto tour estivo 2022: date e prezzi biglietti

Coez ha pubblicato le date del suo tour estivo, che seguirà quello nei club che si sta svolgendo: vediamo le date e come comprare il biglietto per assistere ai concerti.

Il viaggio di Coez in giro per l’Italia non si ferma. Da sabato 2 aprile il cantante è in tour per i club di tutta Italia, un’avventura che finirà il 14 e il 15 maggio con la doppia data di Torino. Dopo la fine del Volare Tour 2022, però, Coez sarà protagonista anche in estate con l’Essere liberi in tour estate 2022, una serie di concerti in località estive che partirà a meta luglio e si concluderà a inizio settembre. Andiamo a scoprire le date del tour e come comprare i biglietti per assistere ai concerti.

Coez in tour estate 2022: date e biglietti

Saranno undici le date del tour estivo di Coez, che segue come detto la grandissima avventura del Volare tour, che ha segnato il ritorno in scena del cantante dopo i due anni segnati dalle difficoltà della pandemia. L’artista ha deliziato i fan con una scaletta incentrata sul suo ultimo album, Volare, e arricchita dai grandi successi del suo passato e anche in estate sarà protagonista di diversi concerti.

I biglietti per assistervi saranno in vendita a partire da martedì 3 maggio alle ore 14:00. In biglietti saranno acquistabili tramite il circuito di TicketOne o presso i rivenditori autorizzati. I prezzi variano chiaramente a seconda della tappa e saranno disponibili con tutte le informazioni per l’acquisto sul sito di TicketOne. Ecco tutte le date del tour:

15 luglio: EstEstate Festival – Este (PD)

16 luglio: Collisioni Festival – Alba (CN)

28 luglio: Shock Wave Festival – Francavilla al mare (CH)

1 agosto: Umbria music festival – Todi (PG)

15 agosto: MaCo Festival – Paestum (SA)

17 agosto: Roccella summer festival – Roccella Jonica (RC)

21 agosto: Arena Alpe Adria – Lignano Sabbiadoro (UD)

27 agosto: Arena delle regine – Cattolica (RN)

2 settembre: Estate in castello – Vigevano (PV)

9 settembre: Festival il mito – Agrigento

10 settembre: Sotto il Vulcano fest – Catania

