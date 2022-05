E quel giorno non mi perderai più Franco Fasano: testo e significato

E quel giorno non mi perderai più: andiamo a scoprire il testo e il significato della canzone di Franco Fasano.

La canzone ottenne il terzo posto della sezione Nuovi del Festival di Sanremo 1989 e mette al centro la rincorsa amorosa, col soggetto che cerca la persona amata, fino al giorno che la raggiungerà per non perderla più.

L’inquietudine è una scia

Dove nuoti sempre tu

La corrente è troppo forte

E tu non ti fermi più

La tua rotta hai scelto già

Verso l’idiosincrasia

Per le cose più normali

Anche per me

Se tu seguissi la teoria

Della regolarità

Ti raggiungerei attraverso

Tutte le difficoltà

E se poi istintivamente

Ritrovassi l’armonia

Ne guadagnerebbe il mondo

Non solo noi

Ma dimmi dove sei

Così ogni tanto mi oriento

E dimmi come mai

Da me ti stai nascondendo

La tua fragilità

La scopro e poi la difendo

E quel giorno non mi perderai più

E dimmi sì o no

Se è vero che ti appartengo

Se stare insieme a me

Ha ancora un suo fondamento

Ma ora che noi siamo qui

Trova un posto all’allegria

Chiudi tutti le finestre

Per non farla andare via

Perdoniamoci le volte

Che non siamo stati noi

Quando c’erano le lotte

Dei tuoi sogni contro i miei

Ma dimmi dove sei

Così ogni tanto mi oriento

Se non ti incontrerò

Ti cercherò tutto il tempo

Se mi sorriderai

Ritroverò l’entusiasmo

E quel giorno non mi perderai più

Se solo lo vorrai sarà di nuovo stupendo

E quel giorno non mi perderai più

E quel giorno non ti perderò

