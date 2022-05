Summertime 3 quando esce e a che ora

Summetime 3 è l’ultima stagione dell’amata serie TV italiana. Ecco quando esce su Netflix e a che ora sarà disponibile in streaming.

Se state aspettando con ansia gli episodi conclusivi di Summertime 3, ecco un’ottima notizia per voi. L’attesa è terminata. Ecco quando uscirà l’ultimas tagione della serie Netflix e da che ora sarà online in streaming.

Summertime 3 trama

È finalmente tempo di un’altra estate ricca di emozioni e sentimenti. Summer sembra pronta finalmente a vivere la stagione estiva con totale spensieratezza. Quella che in fondo non ha mai avuto. Dario riceve una proposta che non può davvero farsi scappare, mentre Sofia fa ritorno ma teme d’essere ormai soltanto una sorta di estranea per i suoi amici. Ale invece non riesce ad allontanare i sensi di colpa.

In questa terza e ultima stagione di Summertime vedremo Summer, Ale, Dario, Sofia, Edo e Blue proseguire nella scoperta di sé. Un nuovo passo avanti verso quei sogni e quelle aspirazioni che riempiono le loro giornate e, al tempo stesso, li terrorizzano. Un percorso di crescita che li spingerà a capire che voler davvero bene a qualcuno può significare dover rinunciare a qualcosa di sé.

Summertime 3 quando esce

Summertime 3 è l’ultima stagione dell’amata serie TV italiana. I nuovi episodi usciranno su Netflix mercoledì 4 maggio. Saranno disponibili tutti nello stesso giorno, così da potersi cimentare in una sessione di binge watching, come in tanti faranno.

Summertime 3 uscirà alle ore 9.00 di mercoledì 4 maggio. Ecco da quando si potrà iniziare a guardare lo show. Chiunque voglia apprezzare quest’ultima avventura dovrà accedere al proprio account Netflix, la cui app è disponibile su tutti i dispositivi: smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Summertime 3 trailer

