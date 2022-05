Aurora Giovinazzo è Matilde in Freaks Out di Gabriele Mainetti. Candidata ai David di Donatello 2022 come miglior attrice protagonista. Ecco chi è.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Aurora Giovinazzo, tre le attrici rivelazione dei David di Donatello 2022. Freaks Out non è il suo primo film ma è quello che le ha regalato la fama. Per la sua interpretazione nella pellicola di Gabriele Mainetti, che l’ha scelta come Matilde, potrebbe vincere il David di Donatello.

Chi è Aurora Giovinazzo

Nata il 18 aprile 2002 a Roma, Aurora Giovinazzo ha 20 anni. È una giovanissima attrice, promessa del cinema italiano. Ha fatto il suo debutto sul grande schermo nel 2011 con Immaturi e da allora non si è più fermata. Ha preso parte anche al sequel di Paolo Genovese, Immaturi – Il viaggio, per poi entrare a far parte di cast come A Girl Like You, Freaks Out, Anni da cane e L’uomo sulla strada.

È un’esperta ballerina a livello professionistico. Ha infatti vinto i campionati italiani di salsa latino-americana. Nel 2016 ha invece preso parte ai Campionati del Mondo di danza organizzati in Russia. È alta 1.65 cm, adora viaggiare ed è diplomata in Scienze Umane.

Aurora Giovinazzo vita privata

Nonostante il successo, Aurora Giovinazzo è riuscita a tenere a bada gli esperti di gossip. È giustamente gelosa della propria vita privata e dunque non sappiamo se sia single o fidanzata. Abbiamo però un po’ di informazioni sulla sua famiglia. I suoi nonni sono calabresi e siciliani. Una ragazza del sud nata nel centro Italia. Nelle sue vene scorre inoltre anche un po’ di sangue messicano. I suoi genitori hanno sempre sostenuto le sue aspirazioni attoriali, accompagnandola a tutti i provini fin da quando aveva tre anni.

Lo stesso hanno fatto anche con sua sorella Domiziana. Più grande di Aurora di due anni, fa parte come lei del mondo dello spettacolo. Ha preso parte a Un medico in famiglia nel ruolo di Elena. Ha poi recitato con la sorella nel corto A girl like you. Nel 2021 è diventata mamma del piccolo Lorenzo, facendo di Aurora un’affettuosa zia.

