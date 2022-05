Coez in concerto a Ravenna: scaletta

Coez prosegue il proprio Volare Tour facendo tappa a Ravenna: scopriamo la scaletta del concerto.

Dopo essersi esibito sul palco del concerto del Primo Maggio, Coez è pronto a riprendere il proprio tour in giro per i club di tutta Italia. Ci stiamo ormai avvicinando alle battute conclusive del Volare tour, che terminerà a metà maggio con una doppia tappa a Torino. Martedì 3 maggio il cantante si esibirà al Bronson Club di Ravenna, una data sold out dove quindi è previsto un grande pubblico pronto a cantare a gran voce le canzoni dell’artista. Andiamo a vedere dunque quali brani canterà Coez durante il concerto.

Coez, la scaletta del concerto a Ravenna

Riprende dunque il via il Volare tour di Coez, uno degli eventi clou per quanto riguarda il mondo della musica in questa primavera. Anche durante il concerto del Primo Maggio, Coez ha dimostrato l’enorme presa che ha sul pubblico, intrattenendolo con alcune delle sue canzoni più amate come Occhi rossi e Come nelle canzoni, tra i più grandi successi del nuovo cd dell’artista. Questi brani saranno presenti nella scaletta del concerto a Ravenna, insieme alle altre canzoni contenute nel cd Volare e ad altri successi del passato come È sempre bello e La musica non c’è. Tantissime canzoni molto amate dal pubblico, tratti da tutti gli album precedenti dell’artista.

Vediamo dunque la scaletta del concerto di Coez a Ravenna:

Wu-Tang

Fra le nuvole

Flow Easy

Le luci della città

Ol’ Dirty

Occhiali scuri

Sesso e droga

Jet

Come nelle canzoni

Cerchi con il fumo

Crack

Faccio un casino

Bomba a mano

Occhi rossi

E yo mamma

Margherita

Domenica

Niente che non va

Le parole più grandi

Ali sporche

Lontana da me

È sempre bello

La musica non c’è

Faccia da rapina

