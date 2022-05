Io vi dichiaro marito e marito: trama e cast

Io vi dichiaro marito e marito è un film di genere commedia sentimentale del 2007, con Adam Sandler. Vediamo insieme la trama e il cast della pellicola.

Per una serata di divertimento senza pensieri, una commedia di Adam Sandler capita sempre a proposito: Io vi dichiaro marito e marito è un film del 2007 diretto da Dennis Dugan, regista a cui si lega la fortuna cinematografica dell’attore comico statunitense, con cui ha lavorato in pellicole come Un tipo imprevedibile e Big Daddy.

Io vi dichiaro marito e marito: la trama del film

Chuck e Larry sono due vigili del fuoco eterosessuali che si ritrovano alle prese con un singolare problema economico: Larry, che è vedovo, non ha mai cambiato il beneficiario primario della sua pensione da sua moglie ai suoi figli entro la scadenza, e adesso l’unico modo che ha di avere quei soldi è di risposarsi, ma non conosce nessuna donna in cui riponga abbastanza fiducia.

Chuck suggerisce così di fingersi una coppia gay e sposarsi, ma ovviamente rendere credibile il rapporto e non essere scoperti è più difficile del previsto. Per cautelarsi, i due si affidano a un avvocato, la giovane e sensuale Alex McDonough, che incidentalmente finirà per mettere ancora più a repentaglio il loro piano.

Io vi dichiaro marito e marito: il cast del film

Il celebre comico statunitense Adam Sandler (Un tipo imprevedibile, Terapia d’urto, 50 volte il primo bacio) è al centro di questa commedia sentimentale, in cui a fargli da spalla c’è Kevin James (Hitch – Lui sì che capisce le donne), con Jessica Biel () nel ruolo di protagonista femminile.

ADAM SANDLER – Chuck Levine

KEVIN JAMES – Larry Valentine

JESSICA BIEL – Alex McDonough

DAN AYKROYD – capitano Phineas J. Tucker

VING RHAMES – Fred G. Duncan

STEVE BUSCEMI – Clinton Fitzer

NICHOLAS TURTURRO – Renaldo Pinera

ALLEN COVERT – Steve

RICHARD CHAMBERLAIN – giudice Banks

NICK SWARDSON – Kevin McDonough

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI