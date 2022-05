Isola dei famosi 2022 chi è stato eliminato ieri sera 2 maggio. Eliminazione sorprendente, nomination strategiche, liti furiose ed ex inviperite

Nella puntata dell’Isola dei Famosi 2022 andata in onda ieri sera 2 maggio i naufraghi hanno dimostrato ancora una volta tanto nervosismo con numerosi scontri e tante discussioni che hanno animato la serata. Fin dalle prime battute, le due fazioni si sono affrontate senza esclusione di colpi e anche le nomination sono state influenzate da strategie chiare e palesi. Spazio anche all’arrivo di Beatriz, ex di Roger Balduino, pronta a rimanere nell’isola per confrontarsi con il modello.

Al centro delle discussioni Clemente Russo e Laura Maddaloni che prima hanno criticato Alessandro per aver scelto di tornare con la mamma Carmen Di Pietro nella sua fazione e poi hanno criticato Nicolas Vaporidis, Guendalina e Edoardo Tavassi ritenuti falsi e strategici. I tre naufraghi hanno replicato sostenendo di non avere nulla da nascondere e di aver capito il gioco della coppia, minare la loro fazione per creare scompiglio.

Successivamente è stato il turno della pelota honduregna con un post partita ricco di nervosismo. Clemente Russo ha minacciato Nicolas Vaporidis sottolineando però che voleva semplicemente mettere i puntini sulle i a parole, una volta tornati nella palapa. Laura Maddaloni ha invece accusato l’attore di averle messo le mani addosso. Nicolas ha negato ogni attacco e si è detto inorridito per le accuse sostenute da Laura che in un fuori onda ha anche fatto capire che è pronta a rivolgersi ad un avvocato.

La prova leader è stata vinta da Carmen Di Pietro che ha avuto la meglio su Nick Luciani. Infine Estefania ha perso al televoto ed ha raggiunto Playa Sgamada. Percorso inverso per Lory Del Santo che ha vinto il televoto flash e ha potuto riabbracciare il suo Marco tornando così definitivamente in gioco.

Scopriamo però chi è stato eliminato dall’Isola dei Famosi 2022 nella puntata di ieri sera 2 maggio e le nomination

Isola dei Famosi 2022 chi è stato eliminato ieri sera 2 maggio e percentuali

Nella puntata dell’Isola dei Famosi 2022 andata in onda il 2 maggio il televoto flash ha visto affrontarsi Lory Del Santo, Licia Nunez e Ilona Staller. Tutte e tre hanno trascorso i giorni precedenti su Playa Sgamada in attesa di scoprire il loro futuro nel gioco. A vincere il televoto è stata Lory con il 53% dei voti che è così tornata in Playa Accoppiada. Ad essere eliminata e quindi ad uscire dall’Isola dei Famosi 2022 è stata Ilona Staller che ha ottenuto solo il 20% delle preferenze. Nulla da fare per l’ex attrice battuta anche da Licia Nunez che con il 27% dei voti è rimasta su Playa Sgamada.

Dopo l’eliminazione di Ilona Staller, è stato il turno dei naufraghi di passare alle nomination. Nicolas Vaporidis è stato il primo nominato di diritto dopo la sconfitta della fazione rossa nella pelota honduregna. Il gruppo è stato chiamato a fare nomination a piramide a cominciare da Guendalina, leader della precedente puntata. L’influencer ha salvato il fratello Edoardo che a sua volta ha scelto Nick. Il cantante dei Cugini di Campagna ha salvato Alessandro che ha deciso di dare l’immunità alla mamma Carmen Di Pietro condannando così alla nomination Nicolas Vaporidis.

La stessa fazione rossa ha rispettato, in nomination, la scelta fatta durante le ultime giornate. Tutte hanno votato Laura Maddaloni, mentre la fazione gialla ha votato compatta Nick Luciani. A fare la differenza la neo arrivata Lory Del Santo che su consiglio del compagno Marco ha votato a malincuore Nick. Ad essere in nomination sono quindi Nicolas Vaporidis e Nick Luciani. Con loro ci sarà anche Clemente Russo, nominato dalla leader Carmen Di Pietro. Una scelta fatta dopo gli attacchi del pugile a suo figlio Alessandro.