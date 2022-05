Madame in concerto a Milano: scaletta

Prende il via il tour di Madame: andiamo a scoprire la scaletta dei concerti della cantante a Milano.

Prende finalmente il via il Madame in tour 2022: nove date in cui la cantante si esibirà nelle principali città italiane, ovvero Milano, Roma, Firenze, Torino e Napoli. Si parte proprio dal capoluogo lombardo, con due concerti all’Alcatraz, cui seguirà poi più avanti una terza tappa, considerando che i primi due sono completamente sold out. Un esordio col botto dunque per la rapper, che dopo un 2021 pazzesco è pronta a consacrarsi definitivamente in questo 2022. Andiamo dunque a vedere la possibile scaletta dei concerti di Madame a Milano.

Madame, la scaletta dei concerti a Milano

Quelle di Milano previste per martedì 3 maggio e mercoledì 4 saranno dunque le prime due tappe del tour della cantante e quindi non sappiamo ancora quale sarà la scaletta. Possiamo però provare a delinearla, non mancheranno sicuramente i brani contenuti nel suo primo album, intitolato appunto Madame, che è uscito il 19 marzo 2021 e ha raccolto un successo pazzesco, piazzandosi al sesto posto della classifica dei migliori album dell’anno di Rolling Stones e vincendo la Targa Tenco come migliore opera prima.

Il Cd contiene il singolo sanremese Voce, che poi è il brano che ha consacrato Madame al grande pubblico, ma anche altre canzoni molto apprezzate come Clito, Bugie realizzata in featuring con Rkomi e Carl Brave e Tutti muoiono con Blanco. All’album si sono poi aggiunti i brani Marea e Tu mi hai capito, che vede la collaborazione di Sfera Ebbasta.

Oltre ai brani dell’album, sicuramente non mancheranno i brani più vecchi, su tutti il singolo Sciccherie, che è stato il primo vero grande successo di Madame, diventato un vero e proprio tormentone. Tanta attesa dunque per il tour di Madame, che partirà dunque coi due concerti milanesi.

