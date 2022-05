One Republic in concerto a Padova: scaletta

Gli One Republic arrivano in Italia col loro tour europeo: vediamo la scaletta del concerto a Padova.

Arrivano due attesissimi concerti italiani per gli One Republic. La band statunitense è pronta a fare tappa nella penisola nell’ambito del loro tour europeo, partito il 19 aprile da Dusseldorf e che ha attraversato sinora Germania, Regno Unito, Francia, Olanda e Austria. Martedì 3 maggio gli One Republic si esibiscono alla Kioene Arena di Padova, mentre il giorno dopo saranno di scena al Carroponte. Andiamo dunque a vedere la scaletta del concerto a Padova degli One Republic.

One Republic: la scaletta del concerto a Padova

Sono tantissimi i successi degli One Republic, che alle spalle hanno ben cinque dischi, di cui l’ultimo, Human, che ha visto la luce nel 2021. Da Counting Stars a I lived, sono tantissime le canzoni della band che hanno collezionato numeri di ascolti incredibili e che sono amatissime dal pubblico. Canzoni che saranno sicuramente presenti nella scaletta del concerto a Padova, insieme a tantissimi altri successi della band.

Dopo le due date italiane, il tour degli One Republic continuerà con diverse date nell’est Europa, in paesi come Polonia, Lettonia, Estonia e Georgia. Poi ovviamente la band sarà protagonista anche di un ricchissimo tour negli Stati Uniti, per portare finalmente in giro il loro album Human, che contiene il singolo Rescue me, un brano capace di balzare in vetta alle classifiche di tutto il mondo.

Non è stata resa nota con esattezza la scaletta del concerto di Padova degli One Republic, ma possiamo fornire intanto quella che la band ha messo su nel 2019:

Stop and Stare

Kids

Good Life

Rumour Has It

Love Runs Out

Rescue Me

Secrets

Feel Again

Halo

Wanted

Sucker

I Lived

Apologize

Counting Stars

If I Lose Myself

Something I Need

Wonderwall

