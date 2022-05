Blanco in concerto a Firenze: scaletta

Riparte il tour di Blanco dopo circa un mese di pausa: vediamo la scaletta dei concerti a Firenze.

A quasi un mese di distanza dai due concerti di Torino, Blanco riprende la marcia del suo Blu celeste Tour con due concerti a Firenze. Mercoledì 4 maggio e giovedì 5 il cantante vincitore del Festival di Sanremo si esibirà al Teatro Tuscanyhall di Firenze, riprendendo dunque il tour dopo che gli ultimi due show risalgono al 14 e 15 aprile. In mezzo, Blanco è stato grande protagonista del concerto di Pasquetta in Piazza San Pietro e presto farà ritorno a Torino, per vivere la spettacolare esperienza dell’Eurovision Song Contest, dove ritroverà Mahmood, con cui tenterà di replicare il successo dello scorso anno dei Maneskin e regalare all’Italia un altro trionfo.

Blanco, la scaletta dei concerti a Firenze

I due concerti fiorentini di Blanco sono quindi in programma mercoledì 4 maggio e giovedì 5 maggio, due date sold out, come tutte le altre del tour, in cui sono attese dunque tantissime persone, pronte a cantare a squarciagola tutti i più grandi successi del cantante bresciano. La scaletta è quella dei precedenti concerti, che ha animato Milano, Padova, Roma e quindi Torino, con tutti i brani del suo primo album, Blu Celeste, più successi del passato e la hit sanremese Brividi, che ha consacrato definitivamente la stella nascente di Blanco nel panorama musicale italiano.

Questa è quindi la scaletta delle canzoni che Blanco presenterà durante i suoi due concerti al Teatro Tuscanyhall di Firenze:

Mezz’Ora di Sole

Paraocchi

Figli di Puttana

Sai Cosa C’è

Finché Non Mi Seppelliscono

Pornografia (Bianco Paradiso)

David

Ladro Di Fiori

Belladonna (Adieu)

Notti In Bianco (in acustico)

Blu Celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi Fai Impazzire

Afrodite

BIS

La Canzone Nostra

Brividi

Notti In Bianco

