Moon Knight 2 quando esce la seconda stagione

Moon Knight: andiamo a scoprire cosa sappiamo sulla seconda stagione della serie.

Ha visto la luce su Dinsey + l’ultima puntata di Moon Knight, ultima serie del Marvel Cinematic Universe, che ha conquistato immediatamente il gradimento del pubblico. In sei episodi vengono affrontate le vicende di Mark Spector e Steven Grant e la loro lotta contro Harrow. L’ultimo episodio, Dei e mostri, tira le fila del racconto e offre l’epilogo di questa prima stagione, portando a termine tutte le trame dispiegate. Andiamo a scoprire però cosa sappiamo di un’eventuale seconda stagione.

Moon Knight: le notizie sulla seconda stagione

È bene dire che non ci sono conferme ufficiali di una seconda stagione e che il finale di questa prima stagione potrebbe benissimo concludere la storia raccontata, senza lasciare troppo spazio a un eventuale prosieguo. La serie, inoltre, è stata inizialmente presentata come limitata e quindi tutto farebbe pensare che una seconda stagione di Moon Knight non sia nei piani della Marvel.

Tuttavia, c’è un indizio social che farebbe pensare al contrario. Nel rilasciare il trailer dell’ultimo episodio della prima stagione, i canali social della Marvel e della Disney hanno prima descritto l’episodio come “series finale”, per poi cambiare la descrizione in “season finale”, lasciando intuire che una seconda stagione ci sarà.

Una situazione del genere si era presentata con Loki, presentata inizialmente come serie limitata e poi rinnovata per una seconda stagione. Anche il destino sembra andare in questa direzione e quindi una seconda stagione potrebbe esserci, ma bisogna attendere una conferma ufficiale. Se la serie dovesse essere rinnovata, non vedrebbe sicuramente la luce prima della fine del 2023 o, ancora più probabile, del 2024, considerando il calendario delle uscite molto fitto per ciò che riguarda le prossime serie tv firmate dalla Marvel. Bisogna comunque attendere notizie, ma si può legittimamente sperare in una seconda stagione di Moon Knight.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI