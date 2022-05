Tommaso Paradiso in concerto a Milano: scaletta

Tommaso Paradiso torna a Milano con la terza data nel capoluogo lombardo del suo tour: scopriamo la scaletta del concerto.

Arriva il gran finale del primo tour da solista di Tommaso Paradiso. Dopo i quattro concerti di Roma di fine aprile, l’ex frontman dei Thegiornalisti fa ritorno a Milano, dove ha già suonato il 15 e il 16 aprile. La location sarà sempre quella del Teatro degli Arcimboldi, dove il cantante si esibirà nell’ultima data del suo Space Cowboy Tour mercoledì 4 maggio. Tommaso Paradiso tornerà poi nuovamente protagonista in estate, con un tour estivo che lo porterà in giro per alcune delle più importanti località estive e non della penisola, partendo il 10 luglio da Brescia, fino a concludere il 30 agosto a San Benedetto del Tronto.

Tommaso Paradiso, la scaletta del concerto a Milano

La data milanese è l’occasione per stilare un primo bilancio dunque dello Space Cowboy tour, il primo tour da solista di Tommaso Paradiso. Partito il 25 marzo da Jesolo, il cammino del cantante si è disteso attraverso Napoli, Bari, Torino, Bologna e Firenze, fino all’asse Milano-Roma, cantata proprio da Tommaso Paradiso in una sua celebre canzone con i Thegiornalisti.

Questi concerti sono stati un’occasione, come lo sarà anche la data di Milano, per ascoltare alcuni dei più grandi successi dei Thegiornalisti e anche i brani da solista di Tommaso Paradiso, come Non avere paura e Tutte le notti, cantate anche al concerto del Primo Maggio. A Milano si chiude dunque lo Space Cowboy, prima di rivedere Tommaso Paradiso nel tour estivo.

Per l’occasione, rivediamo le date del tour estivo del cantante:

10 luglio: Arena campo marte – Brescia

13 luglio: Ferrara summer festival – Ferrara

18 luglio: Marostica summer festival – Marostica (VI)

23 luglio: No borders music festival – Tarvisio (UD)

27 luglio: Villa bertelli – Forte dei Marmi (LU)

28 luglio: Parco centrale – Follonica (GR)

30 luglio: Shock wave festival – Francavilla al mare (CH)

3 agosto: Costa dei trulli lmf – Monopoli (BA)

21 agosto: Melodye music fest – Marina di ginosa (TA)

26 agosto: Teatro antico – Taormina (ME)

27 agosto: Teatro della valle dei templi – Agrigento

30 agosto: San B. Sound – San Benedetto del Tronto (AP)

