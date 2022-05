Cobra Kai stagione 5 quando esce: data ufficiale

Cobra Kai: andiamo alla scoperta di tutto ciò che sappiamo sulla quinta stagione della serie tv Netflix, che ne ha svelato la data d’uscita.

Cobra Kai sta per tornare con la quinta stagione. Con un teaser Netflix ha rivelato la data d’uscita della serie televisiva, pronta a tornare sulla piattaforma streaming dopo l’estate. Cobra Kai espande l’universo narrativo di Karate Kid e ha ottenuto un numero importante di consensi, con quattro stagioni amatissime dai fan e la quinta molto attesa. Andiamo a vedere quando uscirà.

Cobra Kai: quando esce la quinta stagione

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 9 settembre, quando Netflix rilascerà tutti gli episodi della quinta stagione di Cobra Kai. Nel teaser rilasciato dalla piattaforma streaming, vediamo Terry Silver prendere il controllo della Cobra Kai con l’intento di allargarsi in nuove zone del territorio. La quinta stagione sarà caratterizzata dall’alleanza tra Daniel e Chozen, nell’intento di contrastare il potere di Silver.

I creatori dello show, Hayden Schlossberg, Josh Heald e Jon Hurwitz, hanno parlato dell’imminente quinta stagione dello show in un’intervista ai Producers Guild Awards. I tre hanno sottolineato come la quinta stagione presenti molte sorprese per i fan, che non hanno idea di dove la direzione della trama stia andando. I tre hanno anticipato la presenza di molta adrenalina, di tanti momenti epici e il ritorno di qualche volto familiare. Oltre, ovviamente, a tantissimo karate.

L’appuntamento va quindi al 9 settembre con l’attesissimo ritorno di Cobra Kai, una delle serie più amate di Netflix. Dopo il trionfo dei cattivi nella quarta stagione, Hurwitz ha ammesso che il tema centrale della quinta stagione sarà la vendetta, che verrà intrapresa a suon di calci e pugni. Questa quinta stagione sarà la terza prodotta da Netflix, dopo che le prime due stagioni erano state realizzate per YouTube Premium.