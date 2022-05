Germinal: quante puntate sono

Germinal è la nuova serie evento di Rai3, di ambientazione storica e tratta dall’omonimo romanzo di Emile Zola. Quante puntate compongono la serie?

Un viaggio nella vita dei minatori della Francia del Nord di fine Ottocento: è di questo che parla la nuova serie di Rai3, prodotta nel 2021 dal canale transalpino France 2 e ora arrivata anche in Italia. Scopriamo quanto dura Germinal e in quali serate andrà in onda nel nostro paese.

Germinal: quanti episodi dura la serie di Rai3

Tratta da un omonimo romanzo di Emile Zola del 1885, pubblicato quindi un anno dopo gli eventi narrati, Germinal è una miniserie autoconclusiva della durata di 6 episodi, ognuno di poco meno di un’ora.

La prima e la seconda puntata sono state trasmesse su Rai3 venerdì 29 aprile 2022, e le successive andranno tutte in onda sul terzo canale Rai ogni venerdì in prima serata, al ritmo di due episodi ogni serata. Ecco la programmazione completa di tutti e sei gli episodi.

Prima e seconda puntata – 29 aprile 2022 Terza e quarta puntata – 6 maggio 2022 Quinta e sesta puntata – 13 maggio 2022

