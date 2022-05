A parte te Ermal Meta: testo e significato canzone

A parte te: andiamo alla scoperta del testo e del significato della canzone di Ermal Meta

A parte te è un singolo del 2016 di Ermal Meta, scritto a quattro mani con Dardust. Andiamo a scoprire il testo e il significato della canzone.

A parte te: il significato della canzone di Ermal Meta

C’è la simbiosi con un’altra persona al centro della canzone, il riuscire a mantenere il ricordo delle persone amate nel cuore e averle sempre con sé.

A parte te: il testo della canzone di Ermal Meta

Questo vecchio cortile che

Ha un cancello sbiadito

Una scritta sul muro

Che mi ricorda qualcosa

Una strada che porta

Alla mia vecchia scuola

Una moto che passa

Come un pensiero di fretta

Se fossi ancora qui con me

Ti farei vedere io

Che la lezione d’amore che mi hai insegnato

L’ho imparata bene

Sempre sarai nella tasca a destra in alto

In un passo stanco, dentro un salto in alto

Che mette i brividi

Sempre sarai in un sorriso inaspettato

O in un appuntamento con il mio destino

Una stanza che sembra

Avere troppi ricordi

Su un orizzonte di carta

Rivedo i giorni in cui c’eri

Se fossi ancora qui con me

Ti farei vedere io

Che la lezione d’amore che mi hai insegnato

Io l’ho imparata bene

Sempre sarai nella tasca a destra in alto

In un passo stanco, dentro un salto in alto

Che mette i brividi

Per sempre sarai in un sorriso inaspettato

O in un appuntamento con il mio destino

Che non vedo in faccia mai

Che non ho visto mai

Sempre sarai l’eccezione di un difetto

Un respiro lento che scandisce il tempo

Che nessuno ferma mai

Per sempre con me sarai

Nella tasca a destra in alto

Ascolterai ridendo ogni mio segreto

Che nessuno a parte te, a parte noi

Ha visto mai

Ha visto mai