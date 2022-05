Coez in concerto a Firenze: scaletta

Il tour di Coez arriva a Firenze per due concerti: andiamo a scoprire la scaletta degli show.

Continuano le date toscane del Volare Tour: dopo il concerto di Livorno, Coez sarà protagonista di due date a Firenze. La prima, sabato 7 maggio, al Viper, mentre la seconda, domenica 8 maggio, al Tuscany Hall. Due location diverse perché il Volare Tour di Coez ha unito due tour che inizialmente erano concepiti per essere differenziati, un tour nei piccoli club e uno in quelli più grandi. I rinvii dovuti alla pandemia hanno poi portato l’artista ad accorpare i due tour in un unico grande progetto, che è quasi arrivato al termine.

Dopo le due date di Firenze, Coez sarà protagonista in due date in Emilia-Romagna, a Bologna e Parma, e delle ultime due a Torino. Dopo di ché, Coez tornerà protagonista in estate con l’Essere liberi in tour, che prenderà il 15 luglio. Andiamo dunque a vedere la scaletta dei concerti di Coez a Firenze.

Coez, la scaletta dei concerti a Firenze

Al centro della scaletta dei concerti del Volare tour di Coez c’è il suo ultimo album, Volare per l’appunto. Un cd che ha raccolto un grande numero di consensi e apprezzamenti, con molte canzoni che sono diventate delle hit come Occhi rossi e Come nelle canzoni, uno dei singoli che ha anticipato l’uscita dell’album.

Brani dell’ultimo album dunque, ma anche alcuni dei grandi successi della carriera di Coez, da La musica non c’è a È sempre bello. Ecco le canzoni della scaletta:

Wu-Tang

Fra le nuvole

Flow Easy

Le luci della città

Ol’ Dirty

Occhiali scuri

Sesso e droga

Jet

Come nelle canzoni

Cerchi con il fumo

Crack

Faccio un casino

Bomba a mano

Occhi rossi

E yo mamma

Margherita

Domenica

Niente che non va

Le parole più grandi

Ali sporche

Lontana da me

È sempre bello

La musica non c’è

Faccia da rapina