Isola dei famosi 2022 quattordicesima puntata 6 maggio: chi è uscito ieri sera con percentuali alte? Tradimenti alle nomination e la scelta di Roger

Ieri sera, venerdì 6 maggio, è andata in onda la quattordicesima puntata dell’isola dei famosi 2022. Grande protagonista è stato Nicolas Vaporidis al televoto con Nick e Clemente Russo. L’eliminato da Playa Palapa è di sicuro un naufrago fondamentale per gli equilibri dei due gruppi mentre su Playa Sgamada. Forte anche il confronto tra Roger ed Estefania, a stupire la reazione di Beatriz Marino.

Infine prima delle nomination con un tradimento costato caro a Laura Maddaloni, Guendalina Canessa ha potuto riabbracciare per pochi istanti il suo cuore, il fidanzato Federico ma in cambio ha dovuto sacrificare un importante parte di sé. Scopriamo cosa è successo ieri sera 6 maggio nella quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, chi è uscito e chi è in nomination.

Isola dei famosi 2022 puntata ieri sera 6 maggio: chi è stato eliminato

Ad infiammare la quattordicesima puntata dell’Isola dei famosi 2022 è stato ieri sera l’ingresso di tre bellissime ragazze pronte a conquistare un naufrago tra Alessandro ed Edoardo: anche se una delle tre nuove naufraghe ha dichiarato di essere attratta da Nicolas Vaporidis.

Si tratta di Fabrizia Santarelli, ex buona sorte di Avanti un Altro, nuova concorrente insieme a Maria Laura de Vitis e Merdesz Henger. La vincitrice de La pupa e il secchione già è non vista di buon occhio da Mamma Carmen di Pietro. Le Conquistadoras però sono ad un bivio: i naufraghi sceglieranno di salvare solo una delle belle concorrenti, le altre due andranno al televoto flash, l’eliminata andrà su Playa Sgamada.

Nicolas Vaporidis è stato al centro della puntata, accusato da tutti di voler imitare Raz Degan che con il suo volersi isolare dal gruppo vinse l’Isola nel 2017, è stato premiato dal pubblico, scampando dall’eliminazione con il 52% dei voti, davanti a Nick dei Cugini di Campagna con il 38% delle preferenze.

Ieri sera nella quattordicesima puntata dell’Isola dei famosi 2022 è uscito Clemente Russo con la percentuale del 10%, molto bassa tenendo conto che la domanda è chi vuoi salvare.



Isola dei famosi 2022 puntata ieri sera 6 maggio: chi è in nomination

All’Isola dei famosi 2022 non mancano mai le sorprese e a farne le spese è stata Lory del Santo che prima ha tradito alle nomination il patto del gruppo e poi è stata punita.

Andiamo con ordine per capire meglio cosa è successo nella puntata del 6 maggio del reality. Per il momento gossip Roger tra Estefania e Betriz ha scelto la Bernal. La ex è soltanto un’amica oramai mentre la modella di cui è preso in Honduras vuole conoscerla meglio fuori. A sorpresa è d’accordo anche Beatriz.

Per il momento emozionale Guendalina ha potuto riabbracciare il suo fidanzato Federico, il suo cuore. Ha dovuto farlo però a caro prezzo: suo fratello Edoardo le ha tagliato parte dei suoi amati capelli. L’amore vince su tutto.

Veniamo ora a chi è in nomination dopo la puntata del 6 maggio dell’Isola dei Famosi 2022 partendo dalla prova leader. Il gruppo di Laura Maddaloni vota compatto Roger, quello di Nicolas non si era messo d’accordo e di ingenuità i naufraghi si votano a vicenda. Si arriva ad Alessandro che però ha la peggio contro Balduino.

Il leader Roger manda al televoto Lory del Santo nominata ufficialmente perché la conosce poco, secondo noi perché non ha fatto davvero gruppo. La stessa attrice ha dichiarato di non sentirsi di nessuna delle due fazioni, infatti è stata l’unica, oltre alle nuove naufraghe a nominare Blind.

Scelta che ha condannato la Maddaloni: dopo la puntata dell’Isola dei Famosi 2022 sono in nomination Laura Maddaloni e Lory del Santo. Da Playa Sgamada ieri sera non è invece uscito nessuno, Estefania, Licia e Clemente Russo attendono il prossimo nuovo naufrago.