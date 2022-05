Gazzelle in concerto a Mantova: scaletta

Gazzelle parte da Mantova con il suo tour: andiamo a scoprire la scaletta del concerto dell’artista romano.

Anche Gazzelle inizia finalmente col suo attesissimo tour nei palazzetti della penisola. Dopo continui rinvii dovuti alla pandemia, l’artista romano può finalmente portare in giro per l’Italia il suo ultimo album, ok, riedito poi con la versione aggiuntiva con nuove tracce come il tormentone estivo Tuttecose con Mara Sattei e altri brani come Fottuta canzone. Il tour di Gazzelle avrà inizio dunque con la data zero di domenica 8 maggio a Mantova, alla Grana Padano Arena, e continuerà poi con i concerti nelle grandi città italiane come Milano, Bologna, Firenze, Napoli e ovviamente Roma. Queste sono tutte le date del tour, prima dei due concerti estivi di Milano e Roma:

– 8 maggio alla Grana Padano Arena di Mantova

– 11 maggio al Mediolanum Forum di Assago (Milano)

– 18 maggio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna)

– 21 maggio al Mandela Forum di Firenze

– 24 maggio al PalaPartenope di Napoli

– 25 maggio al PalaFlorio di Bari

– 30 maggio al Palazzo dello Sport di Roma

– 5 giugno al Pala Alpitour di Torino

Gazzelle: la scaletta del concerto a Mantova

Essendo la data zero del tour, non si conosce ancora ovviamente la scaletta del concerto di Mantova di Gazzelle. Sicuramente ci saranno tutte le canzoni dell’album Ok al centro della scaletta, ma non mancheranno i grandi successi da Non sei tu a Punk e Scintille. A queste si aggiungeranno dunque i brani di Ok, da Tuttecose a Blu e così via. In attesa dunque di scoprire la scaletta esatta, ecco quella dei concerti del 2020, prima che il mondo si fermasse per la pandemia:

Scintille

Non c’è niente

OMG

Meglio così

Sbatti

Nmrpm

Nero

Smpp

Settembre

Sayonara

Stelle filanti / Greta / Martelli / Meltinpot

Polynesia

Zucchero filato

Vita Paranoia

Sopra

Coprimi le spalle

Una canzone che non so

Punk

Non sei tu

Scintille

Tutta la vita