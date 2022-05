Subsonica in concerto a Brescia: scaletta

Arriva l’ultima tappa del Microchip Temporale dei Subsonica: andiamo alla scoperta della scaletta del concerto di Brescia.

Arriva a conclusione il Microchip Temporale dei Subsonica, il tour che ha segnato il grande ritorno sui palchi della band torinese dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia. Un tour che infatti era stata previsto per il 2020, poi continuamente rimandato e finalmente ha avuto luogo, partendo con tre grandi date proprio nella città della band, ovvero Torino, per poi proseguire per tutta Italia. Da Firenze a Roma e Milano e via dicendo, con le ultime tre date concentrate in questo weekend di maggio. Venerdì a Senigallia, sabato a Marghera e ora il gran finale: il concerto di domenica 8 maggio al Brixia Forum di Brescia. Andiamo a scoprire la scaletta del concerto.

Subsonica, la scaletta del concerto a Brescia

Al centro del tour c’è stato, come si capisce bene dal nome, l’album Microchip Temporale, un lavoro che ripropone i grandi successi del secondo album della band, Microchip emozionale, realizzati con l’ausilio di alcuni dei principali esponenti della scena musicale attuale. Brani come Tutti i miei sbagli, Colpo di pistola e Aurora sogna, ma anche tantissimi altri successi fanno parte della scaletta. Poi, dopo questo concerto di Brescia, i Subsonica torneranno in scena quest’estate, con un tour che proporrà brani e atmosfere diverse, tutto da vivere e da ballare.

Ecco dunque quali sono le canzoni che compongono la scaletta del concerto dei Subsonica a Brescia che si tiene al Brixio Forum, ultima tappa del Microchip Temporale:

Ali scure

Istantanee

Colpo di pistola

Perfezione

Liberi tutti

Il cielo su Torino

Numero uno

Aspettando il Sole

Sonde

Io non sono razzista ma…

Aurora sogna

Depre

Lasciati

Albe meccaniche

Discolabirinto

Il centro della fiamma

Il mio DJ

Veleno

Il diluvio

Lazzaro

Punto critico

Strade

Tutti i miei sbagli