Eurovision 2022 su Rai1: programma e date

Eurovision 2022: vediamo tutto il programma della trasmissione televisiva dello show su Rai 1 e le date in cui andrà in onda.

Sta per aprire i battenti l’evento musicale più atteso dell’anno. Martedì 10 maggio prende il via l’Eurovision, che quest’anno si tiene a Torino e in cui l’Italia punta con forza alla vittoria, sperando con Blanco e Mahmood di ripetere il successo ottenuto con i Maneskin. L’evento sarà coperto a livello televisivo dalla Rai: vediamo i dettagli della programmazione televisiva dello show.

Eurovision 2022: il programma su Rai 1

Sarà ricco il programma su Rai 1 dedicato all’Eurovision. Ogni giorno, durante la giornata, ci saranno collegamenti speciali e servizi dedicati all’interno di alcuni dei programmi di punta del palinsesto come Uno Mattina, Oggi è un altro giorno, La vita in diretta e Porta a Porta. Poi lunedì sera, alle 20:30, va in onda un’anteprima dell’Eurovision, uno speciale di cinque minuti condotto da Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio.

Da martedì si entra poi nel vivo della gara, con la trasmissione della prima semifinale a partire dalle ore 21. L’appuntamento si ripeterà giovedì 12 maggio, quando va in onda la seconda semifinale: entrambe le dirette sono anticipate dall’anteprima dell’Eurovision, che verrà trasmessa anche mercoledì e venerdì, quando non ci sono show live. Infine, sabato torna l’ultimo appuntamento con l’anteprima dell’Eurovisione a seguire, sempre dalle ore 21, ci sarà l’attesissima finale dell’Eurovision Song Contest 2022.

Tutti gli eventi legati all’Eurovision saranno trasmessi in diretta televisiva su Rai 1, ma sarà possibile vederli anche in streaming su Rai Play, disponibile per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, ma anche per le smart tv e per quegli apparecchi che consentono la visione in televisione dell’applicazione come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Timvision Box.. Il programma riceverà anche una copertura radiofonica, con Rai Radio 2 che trasmetterà gli eventi live. Insomma, un palinsesto ricchissimo per uno degli eventi più attesi dell’anno.