Fabrizia Santarelli chi è: parente di Elena? Dall’Isola la verità

Fabrizia Santarelli è all’Isola dei Famosi 2022 per tentare i naufraghi single. Bellezza mozzafiato in molti l’accostano a Elena Santarelli.



Fabrizia Santarelli è la nuova naufraga dell’isola dei Famosi 2022 che ha detto di avere un interesse per Alessandro, figlio di Carmen di Pietro. Mora, sguardo da cerbiatta e fisico mozzafiato la concorrente sbarcata in Honduras ha dimostrato di essere decisa e tenace.

Al di là della prorompente bellezza che fa eco da Playa Palapa, la nuova isolana in gara accanto a Maria Laura De Vitis e Mercedesz Henger è anche un volto noto della tv che di sicuro hai già visto. In molti hanno ipotizzato una parentela con la show girl e modella Elena Santarelli. Scopriamo di più su chi é Fabrizia dell’Isola dei Famosi 2022.

Fabrizia Santarelli chi è e che c’entra Elena

Fabrizia Santarelli ha 29 anni di età, è di origini pugliesi ed è nata a Bari, la data di nascita della nuova naufraga mora è 29 gennaio 1994. La concorrente dell’Isola dei Famosi 2022 fin dall’infanzia sognava di sfondare nel mondo dello spettacolo. Da giovanissima si è così spostata a Roma dove abita oggi. Fabrizia ha fatto studi importanti: dopo il diploma al liceo classico, prima si è laureata in Giurisprudenza poi si è diplomata in recitazione presso l’Accademia del Cinema di Roma.

La Santarelli dell’edizione 2022 del reality in Honduras ha iniziato come modella, posando per diversi marchi di un certo livello. Nel 2011 è aspirante Miss Italia mentre il primo ruolo d’attrice è in Storia di una Famiglia per bene.

La popolarità di Fabrizia arriva con un ruolo da protagonista: è stata la Boa Sorte di Avanti un Altro. Nella vita prima della naufraga non c’è nessun amore: si è dichiarata single. Due curiosità su di lei: adora gli uomini intelligenti e le canzoni di Baglioni.

In molti, dato che hanno lo stesso cognome hanno pensai che Fabrizia fosse figlia di Elena Santarelli, sorella o patente. Ovviamente figlia non può essere data l’età, e non risulta che tra le due ci sia alcun legame di parentela.