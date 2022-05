Madame in concerto a Firenze: scaletta

Il tour di Madame prosegue con due concerti a Firenze: scopriamo la scaletta dei concerti.

Continua la propria avventura in giro per l’Italia di Madame, che settimana scorsa ha iniziato il proprio tour partendo da Milano, con due concerti all’Alcatraz. Dopo le due date milanesi, la cantante sarà protagonista lunedì 9 maggio e martedì 10 maggio di due concerti al Tuscany Hall di Firenze. Madame tornerà dunque poi per un terzo concerto a Milano, prima di spostarsi a Napoli e Roma per le ultime date del suo tour. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, la cantante può finalmente portare in giro per l’Italia il suo album Voce, uno dei più grandi successi del 2021, premiato con diversi riconoscimenti e finito tra i cd più ascoltati dell’anno. Andiamo dunque alla scoperti della scaletta dei concerti della rapper a Firenze.

Madame, la scaletta dei concerti a Firenze

Due appuntamenti da non perdere al Tuscany Hall di Firenze con Madame, sul palco lunedì 9 maggio e martedì 10. Al centro della scaletta c’è ovviamente l’album Voce, il disco d’esordio di Madame che ha definitivamente lanciato l’astro nascente della giovane cantante. Da Sanremo in poi, dove Madame è stata protagonista col brano Voce, la cantante ha ottenuto un successo sempre più crescente, ampliando anche la portata del proprio pubblico e imponendosi come una delle principali voci del panorama musicale giovanile.

Dopo il grande successo dell’album, dunque, Madame ha anche potuto cominciato finalmente il suo tour, andato sold out in quasi tutte le date. Il tour sarà seguito poi da una tournee estive, in cui la cantante tornerà a esibirsi a Roma e sarà protagonista in altre location.

Passiamo dunque alla scaletta dei concerti di Firenze, che al netto di qualche cambiamento dovrebbe essere la stessa di quelli di Milano:

Istinto

Tu mi hai capito

Baby

Clito

Mami papi

Bamboline boliviane/Vergogna

L’eccezione

Tutti muoiono

Luna

Amiconi

L’anima/17

Il mio amico

Mi fiderò

Sentirmi

Sciccherie

Voce

Marea