S10 Eurovision 2022 chi è cantante Paesi Bassi: che primato!

S10 è una celebre rapper olandese che rappresenterà i Paesi Bassi all’Eurovision 2022 di Torino. Ecco chi è e il significato della sua Die Diepte.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su S10, la cantautrice rapper olandese che fa parte della scaletta della prima semifinale dell’Eurovision 2022 di Torino. Ecco chi è e qual è il significato della sua Die Diepte. Di seguito trovate la traduzione del testo.

S10 chi è

S10 è il nome d’arte di Stien den Hollander, rapper nata a Abbekerk, nei Paesi Bassi, l’8 novembre 2000. Si tratta della prima artista a cantare in olandese dal 2010 a oggi. Si è avviinata al mondo dell amusica da bambina, firmando addirittura il suo primo contratto discografico all’età di 17 anni. Il suo disco d’esordio risale al 2017, Antipsychotica, e l’anno seguente ha rilasciato l’album Lithium. Entrambi i titoli prendono il nome da due farmaci prescritti per disturbi mentali. Questo è infatti uno dei temi cruciali delle sue canzoni. Giunta al suo terzo album, Snowsniper, pubblico e critica si sono finalmente resi conto di lei.

Il grande successo giunge nel 2021 con il quarto album, Vlinders, che le è valso il quinto posto nella classifica olandese. Il singolo Adem je in si è invece piazzato al terzo posto, con l’emittente AVROTROS che ha deciso di sceglierla per rappresentare i Paesi Bassi all’Eurovision 2022.

Die Diepte, testo e significato

Die Diepte è la canzone proposta da S10. Un testo scritto a quattro mani dalla cantautrice e dal produttore Arno Krabman. È la prima canzone scritta in olandese all’Eurovision. Il brano tratta un tema delicato come quello della salute mentale: “Ogni argomento ha posto all’Eurovision. Qui puoi fare ciò che vuoi, proponendo brani tristi, di protesta, d’amore o di festa”.

Conosci quella sensazione che il tuo sogno non si avveri

A volte temi che sarà così per sempre

Perché piove da giorni e non vedo niente

Io e te insieme, sarebbe così per sempre

Tadada dadadada dada dadadadadada, Tadada dadadadadada

Ooh aah

Qui nell’abisso continuo a sentire il tuo nome

Ooh aah

Oh mio amore cosa dovrei fare adesso

Precipito e non voglio lasciarti andare

Mi nascondo sotto il tavolo e spero che tu mi trovi

Ho aspettato tutta la sera, oh sembro una bambina

Digrigno di nuovo i denti e so che lo fai anche tu

Ma dio cos’altro posso fare, quando sarà abbastanza

Tadada dadadada dada dadadadadada, Tadada dadadadadada

Ooh aah

Qui nell’abisso continuo a sentire il tuo nome

Ooh aah

Oh mio amore cosa dovrei fare adesso

Precipito e non voglio lasciarti andare

No no, no no

Non lasciarti andare

Tadada dadadada dada dadadadadada, Tadada dadadadadada

Ooh aah

Qui nell’abisso continuo a sentire il tuo nome

Ooh aah

Oh mio amore cosa dovrei fare adesso

Precipito e non voglio lasciarti andare