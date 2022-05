Liberato nuovo album Liberato II tracklist: la storia nei video

Ad un anno di distanza dall’ultimo singolo, Liberato torna con un nuovo album. Il misterioso cantante ha pubblicato a sorpresa Liberato II. Scopriamo la tracklist

Gli indizi c’erano ma nemmeno nelle più rosee previsioni i fan avevano previsto un nuovo album. E invece Liberato ha sorpreso ancora una volta pubblicando Liberato II, a due anni di distanza dalla colonna sonora di Ultras e a tre dal primo capitolo della sua discografia. Il 9 maggio, così come da tradizione, è stato il giorno scelto dal misterioso cantante per scuotere i social.

Alle 19.26 del 9 maggio, è stata cambiata l’immagine di copertina e foto profilo degli account social, un chiaro indizio di novità in arrivo. Anche l’orario scelto non è casuale infatti formano 1926, l’anno di nascita del Calcio Napoli. Poche ore dopo, a mezzanotte e quindi ufficialmente il 10 maggio, un post ha annunciato la pubblicazione di Liberato II e su Youtube sono comparsi i video di tutte le canzoni presenti nel nuovo album.

Il 10 maggio scelto da Liberato coincide con l’anniversario del primo scudetto del Napoli avvenuto il 10 maggio 1987. Anche in questo caso la decisione di pubblicare Liberato II, questo il nome del progetto discografico, non è affatto casuale. Ovviamente non ci sono tante informazioni sulle sette canzoni presenti ma i video ci aiutano a capire qualcosa in più. Il video di Partenope, scelto come primo singolo, è stato scritto e diretto da Francesco Lettieri e vede la partecipazione degli attori Tonia Laterza e Giacomo Rizzo, quest’ultimo già apparso nel film Benvenuti al Sud e conosciuto attore teatrale. Racconta la storia della sirena Partenope che arriva sulla terraferma per recuperare un anello perduto.

Liberato II nuovo album tracklist

Tutti gli altri video pubblicati sviluppano frame presenti nel videoclip di Partenope. Scopriamo la tracklist del nuovo album di Liberato:

Partenope

Nun ce penzà

Nunneover

Anna

Guagliuncella Napulitana

Cicerenella

‘Na storia e ‘na sera