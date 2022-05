- Advertisement -

Mika: andiamo a scoprire tutto sulle origini del cantante che è tra i conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022.

L’Eurovision Song Contest 2022 ha preso il via a Torino e tra i conduttori c’è anche Mika, che è protagonista di questa avventura insieme a Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Un’esperienza unica per la superstar della musica, tra gli artisti più amati in Italia e non solo. Andiamo però a conoscere meglio Mika e a scoprire quali sono le sue origini.

Mika: quali sono le origini del cantante

Il vero nome di Mika è Michael Holbrook Penniman Jr., conosciuto notoriamente con il suo nome d’arte, è nato nell’agosto 1983 a Beirut, in Libano. Padre statunitense e madre libanese, ad appena un anno di età Mika scappa insieme alla sua famiglia dal Libano a causa dello scoppio della guerra civile nel paese, trasferendosi a Parigi. All’età di 9 anni arriva un nuovo cambiamento per Mika, che si sposta a Londra dove il padre ha dovuto spostarsi per lavoro.

Nella capitale del Regno Unito quindi Mika completa gli studi e si avvicina alla musica, iniziando sin da piccolo a scrivere e comporre, come reazione al bullismo che deve subire a scuola. L’infanzia e l’adolescenza di Mika non sono facili, il ragazzo si trova molto in difficoltà per una forma di dislessia che non gli permette di integrarsi al meglio, ma tramite la musica riesce a esprimersi e si fa notare attraverso la sua pagina MySpace, in cui ottiene visibilità e cattura l’attenzione di un produttore, con cui nel 2006 nasce il grandissimo successo Grace Kelly, che rende Mika una vera e propria superstar mondiale.

Il resto della storia è noto: oggi Mika è una grandissima star della musica, conosciuto e amato in tutto il mondo. Specialmente in Italia, paese che è diventato una sorta di patria adottiva per Mika e in cui il cantante è diventato un noto personaggio televisivo.

Talento della musica e personaggio che sa fare tv il conduttore straniero dell’Eurovision Song Contest 2022 ha come asso nella manica il suo essere poliglotta: quante lingue parla Mika? Ben 4 fluentemente: francese, inglese, italiano e spagnolo. Ma pare che conosca anche un po’ di arabo grazie alle sue origini libanesi.