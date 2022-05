Gazzelle in concerto a Milano: scaletta

- Advertisement -

Gazzelle continua il proprio tour con il concerto di Milano: scopriamo la scaletta del concerto

È ufficialmente partito il tour di Gazzelle in giro per l’Italia. Dopo la data zero alla Grana Padano Arena di Mantova, l’artista romano continua il proprio giro per i palazzetti della penisola esibendosi mercoledì 11 maggio al Mediolanum Forum di Assago. Gazzelle è stato grande protagonista in questi giorni, regalandosi dei momenti incredibili ai propri fan con due esibizioni live, per strada, a Bologna e Torino. Immagini veramente bellissime, che certificano la grande unione tra Gazzelle e i suoi fan, accorsi numerosi per sentirlo cantare alcune canzoni. Dopo Milano, l’artista si esibirà proprio a Bologna, mentre tornerà a Torino il 5 giugno, per la data finale del suo tour. Un tour che è ancora agli albori, con Gazzelle pronto a esibirsi a Milano: scopriamo la scaletta del concerto.

Gazzelle: la scaletta del concerto a Milano

Dopo due anni di stop per la pandemia, Gazzelle torna finalmente a esibirsi live e può portare in giro per l’Italia il suo ultimo lavoro, Ok, un album molto amato, che contiene alcuni brani di assoluto successo come Blu e Coltellata, cui si aggiungono anche quelli dell’edizione aggiuntiva come Tuttecose, il grande successo estivo realizzato in featuring con Mara Sattei.

Al centro della scaletta ci saranno dunque le canzoni di Ok, ma anche i tanti successi del passato: dalle primissime Non sei tu, Quella te e Nmrpm, fino alle successive Nero, Una canzone che non so e Scintille. Andiamo a scoprire quali sono le canzoni che Gazzelle canterà a Milano, al netto di eventuali cambiamenti nell’ordine di esecuzione:

– Scintille

– Meglio così

– Sbatti

– Nmrpm

– Nero

– Smpp

– Settembre

– Sayonara

– Greta

– Zucchero filato

– Sopra

– Coprimi le spalle

– Una canzone che non so

– Punk

– Non sei tu

– Scintille

– Tutta la vita

– Destri

– Fottuta canzone

– Scusa

– Quella te

– Lacri-ma

– 7

– Ora che ti guardo bene

– Coltellata