Andromache Eurovision 2022, chi è la cantante di Cipro: Instagram

Scopriamo chi è Andromache, la cantante che rappresenta Cipro all’Eurovision 2022. Ecco dove seguirla su Instagram.

Si entra nel vivo dell’Eurovision Song Contest 2022, di scena in questi giorni a Torino, e approfondiamo così la conoscenza dei tanti artisti in gara: oggi tocca a una musicista dall’interessante mix multiculturale, Andromache, la concorrente che rappresenta Cipro.

Chi è Andromache, la cantante cipriota all’Eurovision 2022

Nata come Andromachi Dimitropoulou, ma generalmente nota come Andromache, la cantante classe 1995 è originaria in realtà della Germania, essendo nata nella città di Siegen. Tuttavia, come si può intuire dal nome, è di origine greca, figlia di genitori originari di Pyrgos. Lei stessa si è trasferita in Grecia quand’era bambina assieme alla famiglia, crescendo ad Atene.

Tuttavia, è all’Eurovision per rappresentare Cipro, la vicina isola del Mediterraneo con un profondo legame culturale con la Grecia. Andromache si è fatta conoscere nel 2015 partecipando alla seconda edizione greca di The Voice, ma uscendo alla seconda serata.

Successivamente, ha firmato con l’etichetta discografica greco-cipriota Panik Records, controllata da Sony Music, e ha iniziato a produrre i suoi singoli. Ela, che presenterà all’Eurovision 2022, è il suo settimo singolo in carriera.

