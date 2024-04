Aitana canzone Vicini davvero: storia testo e traduzione

Nata da una collaborazione con Sebastian Yasta, Cuando serà è la canzone di Aitana che si ascolta nel film Netflix Vicini Davvero

Dall’uscita su Netflix il film Vicini davvero ha catturato l’attenzione anche del pubblico italiano e si candida secondo tanti utenti ad essere una delle commedie romantiche dell’anno. Una pellicola apprezzatissima e che vede come protagonista Aitana (già conosciuta in Italia al Festival di Sanremo in duetto con Sangiovanni) in quello che è un adattamento della commedia francese Behind the Wall uscita nel 2015. Una delle scene di Vicini Davvero (titolo originale Pared a Pared) più apprezzata è quella dove al pianoforte prende vita la canzone Cuando serà di Aitana. In realtà si tratta di un brano di Sebastian Yatra e che sarebbe dovuta uscire tempo fa, frutto di una collaborazione tra i due artisti spagnoli. A raccontarlo è stata proprio la cantante che ha spiegato di aver chiesto all’amico e collega di poter usare la canzone per il film. A quel punto Sebastian Yatra ha cambiato il testo adattandolo alla protagonista di Vicini Davvero, Valentina. Entrambi i cantanti compaiono insieme nei titoli di coda della canzone e rappresenta la terza collaborazione tra i due dopo i brani Corazón sin vida e Las Dudas. Cuando serà è una canzone che può essere ascoltata solo nel film, una scelta di Aitana, un regalo per le persone che hanno visto Vicini Davvero.

Testo e traduzione di Cuando serà canzone di Aitana in Vicini davvero

¿Cuándo será que el sol se asome en mi ventana

Y borre todas estas sombras en mi almohada?

¿Cuándo será que me despierte sin el miedo

De no ser todo lo que todos esperaban?

Será sufience, entonces

Ser solo yo y nada más

Yo sé que un día de estos me atreveré a bailar

En medio de la gente, no importa el qué dirán

El sol saldrá y ahí me encontraré de nuevo

La niña de antes, sin miedo a jugar

¿Cuándo será que cuando miré el espejo

Vea mi fuerza y no mis inseguridades?

¿Cuándo será que vuelva actuar por mis pasiones?

¿Cuándo será que no me importen los errores?

Será sufience, entonces

Hacer lo que quiero y ya

Sé que un día de estos me atreveré a bailar

En medio de la gente, no importa el qué dirán

El sol saldrá y ahí me encontraré de nuevo

La niña de antes, sin miedo a jugar

Quando il sole brillerà attraverso la mia finestra

E cancellerà tutte queste ombre sul mio cuscino?

Quando mi sveglierò senza la paura

di non essere tutto ciò che tutti si aspettano?

Sarà sufficiente, allora

Essere solo io e nient’altro

So che uno di questi giorni avrò il coraggio di ballare

In mezzo alla gente, non importa quello che dicono

Il sole sorgerà e lì ritroverò me stessa

La ragazza che ero una volta, senza paura di giocare

Quando sarà che quando mi guarderò allo specchio

vedrò la mia forza e non le mie insicurezze?

Quando agirò di nuovo le mie passioni?

Quando sarà che non mi preoccuperò degli errori?

Sarà sufficiente, allora

Fare solo quello che voglio fare

So che uno di questi giorni avrò il coraggio di ballare

In mezzo alla gente, non importa quello che dicono

Il sole sorgerà e lì ritroverò me stessa

La ragazza che ero un tempo, senza paura di giocare

