Sanremo 2024 Sangiovanni con Aitana: la reazione di Giulia Stabile

Sangiovanni duetta con Aitana nella serata delle cover di Sanremo 2024, intanto Giulia Stabile si schiera apertamente

Con il testo di Finiscimi, Sangiovanni a Sanremo 2024 volente o nolente ha riportato il ricordo della sua storia con Giulia Stabile. Il significato del brano è quello di un amore finito a causa di un tradimento e di una richiesta da parte del ragazzo di far mettere alla sua lei la parola fine. Un atteggiamento che è stato criticato dagli ex fan della coppia che hanno deciso di schierarsi dopo la rottura con la ballerina professionista di Amici che hanno visto nella canzone di Sangio a Sanremo 2024 una sorte di scaribarile e anche un tentativo di ingraziarli per essere votato. Ovviamente c’è anche chi lo sostiene apertamente elogiando sia Finiscimi che le sue performance sul palco dell’Ariston fino ad applaudirlo per la sua scelta in fatto di cover. Precisiamo Sangiovanni e Aitana non sono fidanzati, non stanno insieme e non lo sono mai stati nonostante le voci di un flirt diffuse soprattutto in Spagna dove la cantante è una super diva. La voce di Lady ha deciso infatti di duettare per la quarta serata di Sanremo 2024 con la spagnola con cui ha condiviso il feat della versione latina del suo Farfalle, ovvero Mariposas. Chi ci ha visto qualcosa di più a sguardi e intese artistiche si è sbagliato, anche se Giulia Stabile non è rimasta a guardare.

La testimonial della pubblicità della Lines, insieme a Matilde Gioli, si è schierata fin dal primo giorno su Sanremo 2024. In tanti attendevano una sua reazione ad una canzone che sembra parlare della sua storia d’amore conclusa con l’ex fidanzato conosciuto ad Amici e tutto sommato non ha tradito le attese. Giulia Stabile ha scelto di supportare costantemente con post e stories il percorso di Angelina Mango al Festival di Sanremo. Una fan in più per la figlia di Mango che ha apprezzato il gesto ricondividendo gli appelli al voto della stessa ballerina. Una scelta ben precisa da parte della conduttrice di Tu sì que vales che non hai mai lasciato traccia su un possibile commento o disappunto relativo alla canzone dell’ex fidanzato. In tanti hanno notato però un suo tweet su X dove ha spiegato di essere spiazzata dalla reazione di certi haters. Giulia Stabile ha raccontato di aver scelto di rispondere ad alcuni di loro e questi ultimi hanno chiesto scusa e hanno iniziato a riempirla di complimenti. Non si sa se questi dialoghi virtuali siano avvenuti a causa della canzone di Sangiovanni a Sanremo 2024 ma in tanti hanno scelto di supportare la ragazza anche in questa occasione. Insomma la sensazione è che lo schierarsi apertamente per Angelina Mango abbia in qualche modo fatto terra bruciata attorno al cantante di Lady.

Il legame tra Giulia Stabile e Angelina Mango

Nonostante non siano entrate ad Amici di Maria De Filippi nella stessa edizione, Giulia Stabile e Angelina Mango hanno legato e ancora oggi sono molto amiche. Al momento della partecipazione della cantante, la ballerina arrivava dalla vittoria del 2022 ed era sta promossa a professionista. Durante il percorso della voce di Voglia di Vivere ci sono state molte interazioni tra di loro perché essendo la cantautrice molto brava a tenere il palco, la sua prof Lorella Cuccarini le consigliò di fare qualche lezione di danza con Giulia Stabile. Probabilmente è lì che è nata l’amicizia tra le due ragazze che è ancora viva oggi. Tra gli ex Amici che hanno supportato apertamente Angelina Mango ci sono anche Isobel Kinnear, altra ballerina professionista, e Mattia Zenzola impegnato a teatro con Mare Fuori Il Musical.

