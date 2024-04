Marcella Bella dove vive oggi: l’accusa ingiusta

Numerose voci la vedono in un paradiso fiscale, dove vive Marcella Bella oggi e la verità sulla sua residenza

Ha 71 anni, ma resta una delle figure più iconiche della musica italiana degli ultimi decenni. Marcella Bella è stata una delle interpreti pop più amate degli anni Settanta e Ottanta, grazie a brani come Montagne verdi, Nessuno mai e Nell’aria, dei grandi successi discografici che sono ancora oggi conosciuti e anche reinterpretati da altri artisti. 26 album pubblicati in carriera (di cui 23 di studio), l’ultimo dei quali, Etnea, è uscito solo nel 2023. E poi 14 partecipazioni al Festivalbar, tra il 1972 e il 1988, e anche altre nove partecipazioni al Festival di Sanremo, tra il 1972 e il 2007. Nata nel 1952 a Catania, negli anni del suo successo come cantante pop si è traserita altrove, stabilendosi a Milano e sposando anche l’imprenditore lombardo Mario Merello. I due si sono conosciuti nel 1979, per poi sposarsi dieci anni dopo. La coppia ha anche avuto tre figli: Giacomo, nato nel 1980, Carolina, nata nel 1991, e Tommaso, nato nel 1992. La famiglia si è poi trasferita a vivere a Ibiza, nota isola delle Baleari, territorio spagnolo nel Mar Mediterraneo e rinomata località turistica. Marcella Bella vive ancora oggi a Ibiza e l’anno scorso a Domenica In ha spiegato a Mara Venier che ha scelto l’isola iberica perché ama il contatto con tanta gente. La cantante di Montagne verdi vive ancora insieme al marito anche se i figli sono ormai diventati grandi. Il primogenito Giacomo vive adesso a Singapore per motivi professionali, ma ogni estate i nipoti tornano a trovarla a Ibiza.

Marcella Bella Ibiza è un paradiso fiscale?

Molti si domandano se Marcella Bella si sia trasferita a vivere a Ibiza per motivi fiscali, e su questo dubbio pesa probabilmente anche un discusso evento del passato della cantante. Nel settembre 2011 venne infatti indagata assieme al marito per una maxi frode fiscale in Italia del valore di 2,5 milioni di euro, anche se poi non si andò a processo perché nel frattempo era scattata la prescrizione. In realtà, Ibiza e le Baleari non sono dei paradisi fiscali, anche se molte persone facoltose e tanti vip si trasferiscono spesso a vivere lì. Questo sembra dovuto piuttosto alla bellezza delle isole del Mediterraneo e alla loro fama di luoghi di villeggiatura molto gettonati, ma influiscono anche le importanti opportunità d’investimento, soprattutto nel settore immobiliare e in relazione al turismo. Negli ultimi anni, inoltre, il governo spagnolo ha approvato per questa regione un regime fiscale speciale, che ha ulteriormente aumentato l’interesse per chi vuole trasferirsi a Ibiza e dintorni.

