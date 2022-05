Brooke Eurovision 2022, chi è la cantante dell’Irlanda: Instagram

- Advertisement -

Scopriamo chi è Brooke Scullion, la cantante che rappresenta l’Irlanda all’Eurovision 2022. Ecco dove seguirla su Instagram.

Si entra nel vivo dell’Eurovision Song Contest 2022, di scena in questi giorni a Torino, e approfondiamo così la conoscenza dei tanti artisti in gara: oggi tocca alla giovane star irlandese Brooke Scullion, nota anche semplicemente come Brooke.

Chi è Brooke, la cantante dell’Irlanda all’Eurovision 2022

Nata il 31 marzo 1999 a Bellaghy, in Irlanda del Nord, Brooke ha iniziato a cantare fin da giovanissima a scuola, prendendo parte a musical come Sister Act, Mamma Mia! e Fame. Oltre alla musica, ha sempre avuto la passione dello sport, e infatti ha praticato a lungo il camogie, uno sport di squadra tipicamente irlandese e molto diffuso tra le donne.

La passione per il mondo dello spettacolo l’ha portata a studiare recitazione presso l’Ulster University Magee, ma è grazie alla sua voce che si è fatta conoscere nel Regno Unito, concludendo in terza posizione nel 2020 nella nona edizione di The Voice UK, avendo come coach Meghan Trainor. Durante la trasmissione, ha eseguito cover di brani di Adele, Lewis Capaldi, Rihanna, Mark Ronson, Stevie Nicks e Calvin Harris, dimostrando la sua grande varietà vocale e artistica.

Sebbene sia ufficialmente di nazionalità britannica, essendo nata e cresciuta in Irlanda del Nord, Brooke ha scelto di rappresentare la Repubblica d’Irlanda, a cui si sente molto legata. Concorrerà all’Eurovision 2022 con il suo secondo singolo in carriera, il brano That’s Rich.

Volete continuare a seguirla e restare aggiornati sulla sua carriera? Mettete il follow al suo profilo Instagram!