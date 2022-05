Coez in concerto a Parma: scaletta

- Advertisement -

Coez fa tappa a Parma con la penultima tappa del suo tour: andiamo a scoprire la scaletta del concerto.

Ultimi atti del Volare Tour di Coez. Dopo il concerto all’Estragon di Bologna, Coez sarà protagonista nella seconda tappa in Emilia-Romagna suonando al Campus Music Industry di Parma, una data sold out che in cui l’artista è atteso quindi da tantissimi fan pronti a scatenarsi con le sue canzoni. Sarà la penultima tappa del tour di Coez, che poi nel weekend sarà protagonista di due concerti a Torino, che chiuderanno questa avventura del cantante in giro per l’Italia. Il 2022 di Coez non terminerà però qui, visto che in estate partirà con un nuovo progetto, l’Essere liberi in tour, in cui sarà protagonista di una nuova serie di concerti. In attesa dunque di vederlo anche quest’estate in tour, andiamo dunque a vedere la scaletta del concerto a Parma di Coez.

Coez, la scaletta del concerto a Parma

Conosciamo bene ormai la scaletta che Coez offre nei concerti del suo Volare Tour e Parma non dovrebbe fare eccezione in tal senso. Al centro ci saranno i brani provenienti proprio da Volare, ultimo brano dell’album, ma non mancheranno i grandi successi del passato dell’artista, da La musica non c’è a È sempre bello. Tante emozioni, per una scaletta ricca e piena di brani che i fan sono pronti a cantare a squarciagola.

Andiamo dunque alla scoperta delle canzoni che Coez presenterà al suo pubblico nel concerto di Parma:

Wu-Tang

Fra le nuvole

Flow Easy

Le luci della città

Ol’ Dirty

Occhiali scuri

Sesso e droga

Jet

Come nelle canzoni

Cerchi con il fumo

Crack

Faccio un casino

Bomba a mano

Occhi rossi

E yo mamma

Margherita

Domenica

Niente che non va

Le parole più grandi

Ali sporche

Lontana da me

È sempre bello

La musica non c’è

Faccia da rapina