Cornelia Jakobs Eurovision 2022 chi è cantante Svezia: caso bio su Instagram

Andiamo a conoscere meglio Cornelia Jakobs, la cantante che rappresenta la Svezia all’Eurovision e intorno a cui si sono generate molte polemiche.

È Cornelia Jakobs la rappresentante della Svezia all’Eurovision, una delle cantanti che rientra nel novero dei favoriti col suo brano Hold me closer. Cornelia Jacobs è una delle voci principali del nordic pop e intorno a lei c’è molta attenzione, anche se non sono mancate le polemiche. In particolare, al centro del ciclone è finito il profilo Instagram della cantante, che nella bio contiene un messaggio che inneggia all’organo genitale femminile. Nulla di cui ci sarebbe da discorrere in realtà, ma le polemiche, come spesso accade ancora in questi casi, non sono mancati. Niente comunque che possa rappresentare un impaccio per Cornelia, pronta a conquistare la finale dell’Eurovision e a provare a ottenere la vittoria finale.

Eurovision 2022: chi è Cornelia Jakobs

Classe 1992, Cornelia Jakobs è una delle principali cantanti svedesi del momento. La ragazza ha cominciato sin da adolescente ad appassionarsi alla musica, provando nel 2008 a prendere parte al talent show svedese Idol, senza però riuscirci. Due anni dopo poi Cornelia entra a far parte del gruppo al femminile chiamato Stockholm Syndrome, con cui prende parte al Melodifestivalen per ben due anni e con cui ottiene i suoi primi successi.

Il gruppo resta attivo fino al 2016, poi dal 2018 Cornelia intraprende la carriera da solista, provando a partecipare al Melodifestivalen per la prima volta da sola nel 2022, vincendo col brano Hold me closer e guadagnandosi così la possibilità di concorrere all’Eurovision.

Closer: il testo della canzone di Cornelia Jakobs

No need to apologize

‘Cause there’s nothing to regret

Well, this is not what I wanted

Guess all the good things come to an end

So baby, bye, bye

Wish you the best

But most of all, I wish that I could love you less

Well, maybe you’re right, I’ll find someone else

You say it isn’t me, but when did that ever help?

Hold me closer

Although you’ll leave before the sunrise

Might be bleeding, but don’t you mind, I’ll be fine

Oh, it kills me

I found the right one at the wrong time

But until the sunrise

Hold tight, hold tight

Maybe it happened too fast

I guess that I understand

You say that you never felt this way for anyone

And that’s why it scares you to death

So baby, bye, bye

Know it’s for the best

Still I can’t see how that would ease the pain in my chest

Hold me closer

Although you’ll leave before the sunrise

I’ll be bleeding, but don’t you mind, I’ll be fine

Oh, it kills me

I found the right one at the wrong time

But until the sunrise

Could you just hold me tight?

I know I have to let go, but just give me the night

‘Cause tomorrow will hurt

Hurt really bad

‘Cause I’m about to lose the best I ever had

Hold me closer

Although you’ll leave before the sunrise

I’ll be bleeding, but don’t you mind, I’ll be fine

Oh, it kills me

I found the right one at the wrong time

But until the sunrise

Could you just hold me tight? (Hold tight, hold tight)

I know, I have to let go

But just give me the night (hold tight, hold tight)

Can’t you see that you

Found the right one at the wrong time?

It was just the wrong time

Hold tight, hold tight

Closer: la traduzione della canzone di Cornelia Jakobs

Non c’è bisogno di scusarsi

Perché non c’è niente di cui pentirsi

Bene, questo non è quello che volevo

Indovina che tutte le cose belle finiscono

Quindi piccola, ciao, ciao

Ti auguro il meglio

Ma soprattutto, vorrei poterti amare di meno

Beh, forse hai ragione, troverò qualcun altro

Dici che non sono io, ma quando mai è stato d’aiuto?

Tienimi più vicino

Anche se te ne andrai prima dell’alba

Potrebbe sanguinare, ma non ti dispiace, starò bene

Oh, mi uccide

Ho trovato quello giusto al momento sbagliato

Ma fino all’alba

Tieniti forte, tieniti forte

Forse è successo troppo in fretta

Immagino di aver capito

Dici che non ti sei mai sentito così per nessuno

Ed è per questo che ti spaventa a morte

Quindi piccola, ciao, ciao

Sappi che è per il meglio

Ancora non riesco a vedere come questo possa alleviare il dolore al petto

Tienimi più vicino

Anche se te ne andrai prima dell’alba

Sanguinerò, ma non ti dispiace, starò bene

Oh, mi uccide

Ho trovato quello giusto al momento sbagliato

Ma fino all’alba

Potresti semplicemente tenermi stretto?

So che devo lasciar andare, ma dammi solo la notte

Perché domani farà male

Fa davvero male

Perché sto per perdere il meglio che abbia mai avuto

Tienimi più vicino

Anche se te ne andrai prima dell’alba

Sanguinerò, ma non ti dispiace, starò bene

Oh, mi uccide

Ho trovato quello giusto al momento sbagliato

Ma fino all’alba

Potresti semplicemente tenermi stretto? (Tieniti forte, tieniti forte)

Lo so, devo lasciar andare

Ma dammi solo la notte (tieniti forte, tieniti forte)

Non riesci a vederlo tu

Hai trovato quello giusto al momento sbagliato?

Era solo il momento sbagliato

Tieniti forte, tieniti forte