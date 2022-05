Emma Muscat fidanzato chi è: Kurt l’ha presentato lei

- Advertisement -

Andiamo alla scoperta di qualche dettaglio della vita privata di Emma Muscat: chi è Kurt, il fidanzato della cantante maltese.

Tra i protagonisti dell’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest c’è Emma Muscat, una vecchia conoscenza dell’Italia, che quest’anno concorre alla kermesse musicale con Malta, la sua patria di origine. Nata e cresciuta lì, Emma ha ottenuto la notorietà nel mondo della musica proprio in Italia, partecipando alla diciassettesima edizione di Amici, riuscendo ad arrivare fino in semifinale e chiudendo al quarto posto nella categoria cantanti. Un’esperienza che è valsa alla ragazza un contratto con la Warner e una notorietà che alla fine l’ha portata fino al palco dell’Eurovision, dove con I am what I am rappresenterà Malta. Andiamo a conoscere un po’ meglio la cantante, in particolare i dettagli della sua vita privata e il suo fidanzato Kurt.

Emma Muscat: chi è il fidanzato Kurt

Ai tempi della sua partecipazione ad Amici, Emma Muscat aveva intrapreso una relazione proprio dentro la scuola, con il rapper Biondo, anche lui protagonista di quell’edizione del talent. I due sono stati insieme fino al 2019, quando poi su Instagram hanno annunciato la fine del loro rapporto.

Dopo la rottura con Biondo, Emma Muscat ha ritrovato l’amore, non prima però di diverse indiscrezioni. Si è parlato di possibili flirt con Luca Daffrè, ex corteggiatore di Uomini e Donne, e con Deddy, cantante di Amici 2020, ma queste indiscrezioni non hanno avuto risonanza. Alla fine, Emma Muscat ha soffocato ogni possibile ipotesi rivelando l’identità del suo fidanzato: si tratta di Kurt Galea, un personaggio totalmente estraneo al mondo dello spettacolo. Sappiamo dunque molto poco su di lui, se non alcune informazioni sommarie rivelate dalla cantante. Entrambi sono originari di Malta ed Emma ha raccontato di aver trovato in lui un vero sostegno e una persona che la fa ridere molto. Per il resto, non si sa davvero nulla di Kurt.