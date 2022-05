Eurovision 2022 ospiti seconda semifinale 12 maggio

- Advertisement -

Eurovision 2022: andiamo alla scoperta di tutti gli ospiti che vedremo nella seconda semifinale della kermesse musicale.

Va avanti l’Eurovision Song Contest 2022 con la seconda semifinale in programma giovedì 12 maggio, in onda in prima serata su Rai 1. Dopo lo spettacolo della prima semifinale, vedremo anche in questa serata diverse esibizioni, tra cui una delle più attese delle semifinali, ovvero quella di Achille Lauro in rappresentanza di San Marino. Tante esibizioni, per una serata che decreterà gli altri dieci paesi che staccheranno il pass per la finale, in programma sabato 14 marzo. Oltre ai rappresentanti dei vari paesi europei, vedremo sul palco anche degli ospiti speciali: andiamo a vedere di chi si tratta.

Eurovision 2022: gli ospiti della seconda semifinale

Come sempre, al timone dello show ci sarà il trio composto da Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Durante la serata, vedremo però anche salire sul palco Il Volo, che interpreteranno la canzone Grande amore, con cui hanno vinto il Festival di Sanremo del 2015 e con cui hanno quindi partecipato anche all’edizione del 2015 dell’Eurovision Song Contest, in cui i tre tenori si sono piazzati terzi.

Il Volo presenterà una versione speciale del brano, dal titolo You are my everything (Grande amore), in cui italiano e inglese si mischiano per conferire alla canzone delle nuove tonalità rock. Tanta attesa dunque per vedere la nuova versione del grande successo del trio, che però non si presenterà al completo sul palco, perché come annunciato dall’executive producer della Rai, Claudio Fasulo, uno dei tre membri del gruppo è risultato positivo al Covid. Nessun intoppo però, perché la Rai ha ammesso di star studiando una soluzione digitale per permettere che la performance avvenga comunque, per cui nonostante questo problema i tre ragazzi de Il Volo si esibiranno comunque sul palco dell’Eurovision e saranno ospiti della seconda serata della kermesse musicale.