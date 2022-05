Eurovision 2022 senza commento: come vedere Pausini, Cattelan e Mika

- Advertisement -

Eurovision 2022: scopriamo come vedere lo show su Rai 1 con la conduzione originale di Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, senza il commento in italiano.

Ha preso ufficialmente il via martedì 10 maggio l’Eurovision Song Contesto 2022, con la prima semifinale che ha regalato i nomi dei primi finalisti. Ora, lo show proseguirà con la seconda semifinale in programma giovedì 12 maggio e infine con la finalissima in onda sabato 14 maggio. Le puntate dell’Eurovision sono trasmesse in diretta dai Rai 1, col commento in italiano di Cristiano Malgioglio, Gabriele Corsi e Carolina Di Domenico. Questo perché lo show è condotto, in inglese, da Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan e quindi il commento in italiano aiuta gli spettatori che non sono familiari con la lingua originale. C’è però la possibilità di seguire l’Eurovision anche senza il commento in italiano: scopriamo come.

Eurovision 2022: come vederlo in lingua originale

In diretta televisiva su Rai 1 il programma è visibile solo col commento in italiano, ma ci sono due alternative per seguirlo in lingua originale, ma entrambe richiedono l’accesso a internet. Innanzitutto si può seguire l’evento tramite il canale YouTube ufficiale dell’Eurovision Song Contest, ma il commento italiano si può anche disattivare vedendo l’Eurovision tramite l’applicazione di Rai Play, selezionando l’opzione diretta nazionale.

Due strade dunque per seguire l’Eurovision in lingua originale: entrambe le applicazioni, quella di YouTube e quella di Raiplay sono disponibili gratuitamente per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc, ma anche per le smart tv e per gli apparecchi che consentono la visione delle applicazioni in tv come Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Timvision Box. Insomma non manca l’offerta con questa edizione del 2022 dell’Eurovision, tre serate piene di musica ed emozioni, da poter seguire sia con la conduzione originale di Mika, Cattelan e Laura Pausini, che con il commento in italiano.