Il Volo tour 2022 è pronto a partire ricco di soprese per i fan dall’Italia all’Usa: date, biglietti e sorpresa per fan che vogliono ascoltare live i tre tenori

Il Volo tour 2022 dopo il rinvio della scorsa estate è pronto a partire. Il gruppo italiano tra i più famosi all’estero formato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone sono i tre tenori che, dopo Ti Lascio una canzone condotto da Antonella Clerici, hanno girato il mondo arrivando fino alla popolarità in Usa come super ospiti all’insediamento di Trump alla Casa Bianca. Non a caso i concerti dei tre giovani talenti sono in programma non solo in Italia: il 7 settembre di quest’anno parte Il Volo tour Usa e sono state ufficializzate date e biglietti ancora in larga parte disponibili.

Prima di entrare nei dettagli ci sono già diversi spoiler sulle performance live dei tre tenori. La sorpresa già annunciata è il tributo a Ennio Moricone: il volo sings morricone album uscito il 5 novembre scorso è una raccolta di 14 brani come omaggio al Maestro. Il progetto musicale, in collaborazione con la famiglia del compositore, è tra i lavori più apprezzati dei tre tenori e sarà la punta di diamante dei live in Italia e negli Usa, come già all’Arena di Verona.

Il Volo tour 2022 Usa

A settembre 2022 parte il tour de Il Volo negli Usa. Il sito ufficiale dell’evento presenta così i live in programma in America: Il Volo combina la bellezza e la grandezza dell’opera con il divertimento e l’accessibilità del pop, creando un nuovo fantastico suono che ha conquistato fan in tutto il mondo! La band è in tournée nel 2022 e si esibiranno da solisti negli Stati Uniti e in Canada durante tutto l’anno. Sorprenderanno eseguendo “O Solo Mio”, “Per te” e “Smile” quando abbaglieranno sul palco di un locale vicino a te.

Dando un’occhiata al programma del tour 2022 de Il Volo negli Usa i concerti partono da Toronto fino al live di chiusura in California. I prezzi dei biglietti oscillano in base al settore dai 70 ai 100 dollari con una spesa in euro di circa 100 euro. Di seguito le date e le location del tour Usa del Volo dedicato a Ennio Morricone:

IL VOLO

MERIDIAN HALL

TORONTO, CANADA il 7 settembre

IL VOLO

FOX THEATRE

DETROIT, MICHIGAN il 10

IL VOLO

CONNOR PALACE THEATRE

CLEVELAND, OHIO il 12 settembre

IL VOLO

THE CHICAGO THEATRE

CHICAGO, ILLINOIS il 13 settembre,

IL VOLO

CLOWES MEMORIAL HALL

INDIANAPOLIS, INDIANA

Thu, Sep 15, 2022 8:00 PM

IL VOLO

MOHEGAN SUN ARENA

UNCASVILLE, CONNECTICUT

Sat, Sep 17, 2022 7:00 PM

IL VOLO

WANG THEATER AT THE BOCH CENTER

BOSTON, MASSACHUSETTS

Tue, Sep 20, 2022 8:00 PM

IL VOLO

BORGATA EVENTS CENTER

ATLANTIC CITY, NEW JERSEY

Fri, Sep 23, 2022 8:00 PM

IL VOLO

THE THEATER

OXON HILL, MARYLAND

Sun, Sep 25, 2022 8:00 PM

IL VOLO

RADIO CITY MUSIC HALL

NEW YORK, NEW YORK

Tue, Sep 27, 2022 8:00 PM

IL VOLO

WIND CREEK EVENT CENTER

BETHLEHEM, PENNSYLVANIA

Thu, Sep 29, 2022 8:00 PM

IL VOLO

ATLANTA SYMPHONY HALL

ATLANTA, GEORGIA

Sun, Oct 2, 2022 8:00 PM

IL VOLO

BARBARA B MANN PERFORMING ARTS HALL

FORT MYERS, FLORIDA

Tue, Oct 4, 2022 8:00 PM

IL VOLO

RUTH ECKERD HALL

CLEARWATER, FLORIDA

Fri, Oct 7, 2022 7:30 PM

IL VOLO

FLA LIVE ARENA

SUNRISE, FLORIDA

Sun, Oct 9, 2022 8:00 PM

IL VOLO

ORPHEUM THEATRE

PHOENIX, ARIZONA

Thu, Oct 13, 2022 7:30 PM

IL VOLO

DOLBY THEATRE

LOS ANGELES, CALIFORNIA

Sat, Oct 15, 2022 8:00 PM

Il Volo tour 2022 Italia

Per il tour 2022 del Volo in Italia si parte l’11 giugno da Taormina con le nuove date di recupero post pandemia del 10 YEARS – LIVE”. I concerti nel nostro Paese dei tre tenori sono carichi di aspettative da parte dei fan a cui è stata riservata un sorpresa imperdibile: la nuova versione di Grande Amore presentata in qualità di ospiti all’Eurovision Song Contest nella semifinale di giovedì 12 maggio. I prezzi dei biglietti partono dai 20 euro, le date in programma di seguito:

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 23 ottobre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

7 ottobre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero del 20 ottobre 2021 al Palazzo dello Sport di Roma)

10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero del 16 ottobre 2021 al Pala Alpitour di Torino)