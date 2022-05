Pamela Villoresi oggi: età e compagno dell’attrice

- Advertisement -

Pamela Villoresi: andiamo a scoprire cosa fa oggi l’attrice e i dettagli della sua vita privata.

Pamela Villoresi: cosa fa oggi

Pamela Villoresi è senza ombra di dubbio una delle più celebri attrici italiane. Natan nel 1957, già all’età di 18 anni ha iniziato a recitare al Piccolo Teatro di Milano, inaugurando una fruttuosa collaborazione con Giorgio Strehler. La sua è stata una carriera di altissimo livello: ha calcato i pià importanti palcoscenici d’Europa, ha recitato insieme ai più grandi attori italiani come Nino Manfredi e Vittorio Gassman e ha partecipato alla fondazione dell’Unione dei Teatri d’Europa.

In carriera ha diretto ben 28 spettacoli e ha lavorato in più di 30 film, oltre aver insegnato in numeri corsi di recitazione. Tra le più grandi esperienze sul grande e piccolo schermo ci sono quelli ne La grande bellezza, Youtopia, Non uccidere e Don Matteo.

Pamela Villoresi è stata anche nei consigli di amministrazione di diversi importanti teatri d’Italia e attualmente è direttrice del Teatro Stabile Biondo di Palermo. Una lunga carriera per l’attrice, che ancora oggi, a 65 anni, è una grande protagonista del mondo della recitazione.

Pamela Villoresi: il compagno

Per quanto riguarda la vita privata, Pamela Villoresi è stata sposata con Cristiano Pogany, direttore di fotografia con cui la donna ha anche avuto tre figli, di nome Eva, Tommaso e Isabel. L’uomo ha lavorato come direttore della fotografia in tantissimi film e in moltissime serie tv, produzioni sia italiane che inglesi e statunitensi. Cristiano è venuto a mancare però precocemente a causa di una malattia a soli 51 anni, lasciando Pamela vedova. Non sappiamo se l’attrice, dopo la morte del marito, abbia ritrovato l’amore.