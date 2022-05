Dargen D’Amico in concerto a Bologna: scaletta

- Advertisement -

Dargen D’Amico sbarca a Bologna per l’ultima tappa del suo tour primaverile, prima di ripartire in estate.

Con un po’ di ritardo, ha avuto un inizio anche il tour di Dargen D’Amico. L’avventura dell’artista è stata però segnata dal Covid-19, che ha causato l’annullamento delle prime due date a Napoli e Roma, che sono state spostate al prossimo autunno. Dargen è dunque tornato a esibirsi l’8 maggio a Milano, portando per la prima volta sul palco il suo nuovo album Nei sogni nessuno è monogamo. Dopo la data milanese, Dargen sarà protagonista venerdì 13 maggio all’Estragon Club di Bologna, ultimo concerto di questa primavera prima del ritorno col ricchissimo tour estivo, che prenderà il via il 2 giugno da Cagliari e terminerà il 10 settembre a Potenza, per poi recuperare finalmente le due attese date a Napoli e Roma. Andiamo dunque a scoprire la scaletta del concerto di Dargen D’Amico a Bologna.

Dargen D’Amico: la scaletta del concerto a Bologna

Al centro della scaletta ci sarà chiaramente il nuovo album, Nei sogni nessuno è monogamo, che contiene la grandissima hit sanremese Dove si balla e anche la nuova versione de La bambola che ha presentato nella serata delle cover. L’avventura a Sanremo ha regalato finalmente a Dargen D’Amico una cornice mediatica molto ampia, dopo tanti anni passati da protagonista in contesti maggiormente underground. Ora l’artista è pronto a portare in giro il suo nuovo album. Sulla base della scaletta del concerto di Milano, al netto di cambiamenti questa dovrebbe essere quella di Bologna:

Nei sogni nessuno è monogamo

Ma non era vero

Sangue amaro

Sms alla madonna

La bambola

Sei cannibale ma non sei cattiva

Il ritorno delle stelle

Ama noi

Amo Milano

Odio volare

Kati

La danza Samba

Maleducata

L’universo non muore mai

Malpensandoti

Patatine

Dove si balla

Io quello che credo

Ma noi

Modigliani

Bocciofili

Prima di andare via

Dove si balla