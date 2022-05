Gianna Nannini in concerto a Milano: scaletta

- Advertisement -

Gianna Nannini è pronta a esibirsi a Milano per due attesissime date al Teatro degli arcimboldi: scopriamo la scaletta dei concerti.

Il tour di Gianna Nannini prosegue nella sua traiettoria attraverso i teatri delle più importanti città d’Italia. Una tournée che la cantante ha dovuto rinviare diverse volte a causa della pandemia e che ha potuto finalmente prendere il via con l’allentamento delle restrizioni e ora sta riportando la Nannini in giro per l’Italia. La cantante è già salita su palchi di alcune delle città più importanti d’Italia come Roma e Torino e ora è pronta a fare tappa a Milano, per due attesissime date al Teatro degli arcimboldi. Venerdì 13 maggio e sabato 14 maggio dunque la cantante sarà protagonista nel capoluogo lombardo, prima di proseguire il tour fino alla tappa conclusiva di questa primavera, il 20 maggio a Catania. Andiamo dunque a scoprire la scaletta dei due concerti milanesi della Nannini.

Gianna Nannini: la scaletta dei concerti a Milano

Era altissima l’attesa per il ritorno di Gianna Nannini in scena. Una delle cantanti più amate della musica italiana, con alle spalle una carriera di altissimo livello e tantissime canzoni che hanno letteralmente scritto la storia. Canzoni che trovano spazio nella scaletta del concerto di Milano, che racchiude i più grandi successi della carriera della Nannini. Sulla base delle scalette dei concerti precedenti, questa che segue dovrebbe essere la lista delle canzoni che l’artista porterà sul palco del Teatro degli arcimboldi venerdì 13 maggio e sabato 14 maggio, al netto di eventuali differenze anche nell’ordine d’uscita dei brani. Ecco dunque la scaletta:

1.La differenza

2. Motivo

3.Fenomenale

4. Profumo

5. Ragazzo dell’Europa

6. Scandalo

7. Ogni tanto

8. Notti senza cuore

9. I maschi

10. Vieni ragazzo

11. Amandoti

12. Sei nell’anima

13. Io

14. Fotoromanza

15. America

16. Latin lover

17. Hey bionda

18. Bello e impossibile

19. Una luce

20. You’ve Got a Friend (Carole King cover)

21. Meravigliosa creatura

22. La fine del mondo