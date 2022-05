Isola dei Famosi 2022 Alvin svela come sta Guendalina per i medici

- Advertisement -

All’Isola dei famosi 2022 è da giorni che Guendalina Tavassi è assente dal daytime, Alvin svela perché non c’è in puntata

All’Isola dei Famosi 2022 nella puntata di ieri sera 13 maggio Alvin ha fatto chiarezza su cosa è successo a Guendalina Tavassi. La naufraga manca da giorni, precisamente 3, da Playa Palapa. Come per Blind è stata presa la decisione da parte della produzione di portare la sorella di Edoardo in infermeria per verificare le sue condizioni di salute. Lo stesso compagno della ex gieffina Federico, meglio conosciuto come Cuore nomignolo con cui lo chiama la fidanzata, ha detto su Instragram ai fan che non era nulla di grave.

Spoiler erano trapelati in queste ore sulle condizioni della Tavassi, fino a far preoccupare i follower su un abbandono della loro beniamina del reality in Honduras. Ci ha pensato Alvin a spiegare perché Guendalina Tavassi non c’è nella puntata del 14 maggio. Nulla di grave, nulla di cui preoccuparsi. Guendalina sta bene ha accusato solo un po’ di stanchezza, ha fatto tutti gli accertamenti del caso e non è stato riscontrato da parte dei medici nulla di anomalo.

La Tavassi tornerà all’Isola dei Famosi tra un paio di giorni, il team di specolasti ha preferito che restasse ancora a riposo. Uno stop momentaneo che pesa molto nella dinamiche di gioco di Playa Palapa. L’influencer è tra le più influenti sugli accordi nomination e sopratutto tra le più forti nel diventare leader donna dell’Isola. Ha potuto tirare così un sospiro di sollievo suo fratello Edoardo che salvato al televoto potrà riabbracciarla a breve.