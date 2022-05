Nlfp Tha Supreme Psicologi: testo e significato canzone

- Advertisement -

Nlfp è la nuova canzone di Tha Supreme, realizzata in featuring con gli Psicologi: scopriamone testo e significato.

Tha Supreme fa il suo ritorno con un nuovo singolo, realizzato insieme agli Psicologi: andiamo a scoprire il testo e il significato di Nlfp.

Nlfp: il significato della canzone di Tha Supreme e gli Psicologi

Nlfp sta per “non lo faccio più” e parla appunto dell’abitudine di ricadere sempre negli stessi schemi, anche quando ci si ripete che non lo si farà più.

Nlfp: il testo della canzone di Tha Supreme e gli Psicologi

Quante volte ho detto: “Non lo faccio più”

Tornare alle quattro, non mandarti un messaggio

Ripetere che cambio, non lo faccio più

Non alzarmi dal letto e rimanere depresso

Risolvere con l’alcol, non lo faccio più

Quando resto in disparte e quando guardo le altre

Ti ripeto ogni volta: “Non lo faccio più”

Uoh-oh-oh, non lo faccio più

Tanto lo rifaccio sempre, lo sai anche tu

Il pomeriggio mi sveglio col cervello fuso

Con i jeans, senza canne, mi aggiro confuso

Non rispondo ai messaggi, preferisco il buio

Sento il sole, anche se fuori c’è il diluvio

Ed a volte essere sé stessi spaventa più gli altri

Cambio atteggiamenti

Cerco di uscire, ma collasso se resti

Faccio la fine di chi scappa se cerchi

Mi stressi e

Stai in ansia ogni volta che parto

E se parlo con altre, dici che non mi vuoi più vedere

Volo per la strada e canto Vasco con il volto bianco

E mi risveglio sopra un marciapiede

Trenta messaggi che nemmeno mi ricordo

Per quanto mi riguarda ieri sera sono morto

Ho toccato il fondo e sono andato più giù

Quante volte ho detto: “Non lo faccio più”

Tornare alle quattro, non mandarti un messaggio

Ripetere che cambio, non lo faccio più

Non alzarmi dal letto e rimanere depresso

Risolvere con l’alcol, non lo faccio più

Quando resto in disparte e quando guardo le altre

Ti ripeto ogni volta: “Non lo faccio più”

Uoh-oh-oh, non lo faccio più

Tanto lo rifaccio sempre, lo sai anche tu

Non lo faccio più

Poi, bro, lo rifaccio e scazzo a loop

Passo da star tranquillo a far botte con Kush

Fumo e resto brillo, ma brillo di meno

Non lo faccio più, giuro

Sto nel blu e cullo

La mia anima per aver la calma

Poi mi dici: “Non sei tu” e chiudo

Me stesso di più, più, più, più, più, più

Oh my baby, mi facevi da scudo

Da ‘sta mia ansia

Bro, so star bene così

Non so

Quante volte ho detto: “Non lo faccio più”

Tornare alle quattro, non mandarti un messaggio

Ripetere che cambio, non lo faccio più

Non alzarmi dal letto e rimanere depresso

Risolvere con l’alcol, non lo faccio più

Quando resto in disparte e quando guardo le altre

Ti ripeto ogni volta: “Non lo faccio più”

Uoh-oh-oh, non lo faccio più

Tanto lo rifaccio sempre, lo sai anche tu

Il soffitto che va a pezzi

Ho lasciato le chiavi su

Spero solo che capirai

Quante volte ho detto: “Non lo faccio più