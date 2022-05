Cesara Buonamici si è sposata chi è il marito di origini israeliane

- Advertisement -

Dopo 24 anni di fidanzamento Cesare Buonamici, conduttrice di Canale 5, si è sposato. Scopriamo chi è il marito Joshua Kalman di origini israeliane

Cesara Buonamici, giornalista e conduttrice di Canale 5, si è sposata il 14 maggio a Fiesole. La donna ha coronato 24 anni di fidanzamento con Joshua Kalman con una cerimonia nel suo paese di origine e dove ha sede l’azienda di famiglia. Il matrimonio in rito civile è stato officiato dal sindaco Anna Ravoni, amico della coppia. La notizia delle nozze di Cesara Buonamici e Joshua Kalman era stata annunciata da tempo ma non si conosceva la data esatta. A diffondere le prime foto è stato Clemente J Mimun, direttore del TG5, che ha pubblicato degli scatti sui suoi social. Presenti tra gli altri anche Emanuele Filiberto, Cesare Prandelli e il generale Leonardo Tricarico. Il matrimonio è stato officiato in una delle sale del palazzo comunale. Scopriamo chi è Joshua Kalman marito di Cesara Buonamici

Cesara Buonamici chi è marito Joshua Kalman

Joshua Kalman è il marito di Cesara Buonamici. Di origini israeliane, di lavoro è uno stimato e abile medico. Lontano dalle telecamere, non ama la visibilità e preferisce far trapelare poco della sua vita privata. I due fanno coppia fissa da 24 anni e convivono a Roma. Joshua Kalman ha frequentato il liceo classico a Torino ed è figlio di ebrei ungheresi sopravvissuti al dramma dell’Olocausto. L’esperienza di vita ha colpito profondamente il marito di Cesara Buonamici che ha deciso qualche anno fa di contribuire alla traduzione del libro “Il gelataio Tirelli, Giusto tra le nazioni” di Tamar Meir.

Il racconto per bambini narra le vicende di una gelateria ungherese trasformata dai proprietari in un rifugio per ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Non si conoscono molti dettagli sulla vita di Joshua Kalman e solo in poche occasioni Cesara Buonamici ha parlato di suo marito. In un’intervista di qualche anno fa la giornalista aveva spiegato che non avevano pensato al matrimonio perché il loro amore funzionava così e che per il marito Joshua Kalman sono importanti l’affetto, la famiglia e il lavoro. Spesso Cesara Buonamici ha sottolineato come sia il più grande amore della sua vita. La coppia non ha figli e nel 2021 è salita alla ribalta per una rapina subita a Firenze.

Proprio Cesara Buonamici annunciò al TG5 un servizio sulla banda di rapinatori di cui era stata vittima e il video diventò virale sul web. All’epoca dei fatti la giornalista e suo marito Joshua Kalman vennero derubati di due orologi di valore: un Patek Philippe Nautilus in acciaio ed un Cartier Panther in oro bianco.