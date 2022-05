Coez in concerto a Torino: scaletta

- Advertisement -

Arriva l’ultima tappa del tour di Coez: andiamo a scoprire la scaletta dei due concerti a Torino.

Siamo arrivati ormai alla fine del Volare tour di Coez, una grandiosa tournée che ha segnato il ritorno on stage dell’artista, protagonista di più di 20 concerti in tutta la penisola. Le ultime due date del Volare tour saranno a Torino: sabato 14 maggio al Teatro Concordia e domenica 15 maggio a Hiroshima mon amour. Un weekend in cui Coez darà il suo arrivederci ai suoi fan, prima di tornare in tour. E lo farà molto presto, perché quest’estate l’artista sarà nuovamente in giro per l’Italia con l’Essere liberi in tour. Non si ferma dunque Coez, pronto an che a rilasciare mercoledì 18 maggio un nuovo singolo, dal titolo appunto Essere liberi, che di fatto anticiperà il nuovo tour, che prenderà il via il 15 luglio da Este, per andare a concludersi il 10 settembre con la data di Catania. In attesa dunque di rivederlo protagonista in estate, Coez è pronto al gran finale del Volare Tour con le due date torinesi.

Coez, la scaletta dei concerti a Torino

La scaletta è ormai quella nota, che ha accompagnato tutte le date del tour. L’ultimo cd, Volare, è ovviamente grande protagonista, ma c’è ovviamente spazio anche per i grandi successi del passato dell’artista, da È sempre bello a La musica non c’è.

Ecco dunque la scaletta dei concerti torinesi di Coez, gli ultimi del Volare tour in programma sabato 14 maggio e domenica 15:

Wu-Tang

Fra le nuvole

Flow Easy

Le luci della città

Ol’ Dirty

Occhiali scuri

Sesso e droga

Jet

Come nelle canzoni

Cerchi con il fumo

Crack

Faccio un casino

Bomba a mano

Occhi rossi

E yo mamma

Margherita

Domenica

Niente che non va

Le parole più grandi

Ali sporche

Lontana da me

È sempre bello

La musica non c’è

Faccia da rapina