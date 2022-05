Madame in concerto a Napoli: scaletta

- Advertisement -

Prosegue il tour di Madame, che sarà protagonista a Napoli dopo i concerti di Milano e Firenze: andiamo a scoprire la scaletta dello show.

Dopo i bagni di folla a Milano e Firenze, Madame è pronta a essere protagonista anche a Napoli. Stavolta sarà data unica per la cantante, che si è esibita ben due volte a Firenze e addirittura tre a Milano, dando vita a show molto apprezzati dai fan. Madame sta finalmente coronando con il proprio tour due anni pazzeschi, dall’avventura a Sanremo all’uscita del suo primo album, Voce, uno dei più amati degli ultimi tempi, capace di restare a lungo in testa alle classifiche. Dopo Napoli, Madame si esibirà a Torino, prima del gran finale con una doppia data a Roma, due concerti già completamente sold out da tempo. Sabato 14 maggio dunque la cantante sarà protagonista al Palapartenope di Napoli: scopriamo la scaletta del concerto.

Madame, la scaletta del concerto a Napoli

C’è ovviamente l’album Voce al centro della scaletta del concerto di Madame a Napoli, come è stato anche per le altre date a Firenze e Milano. Oltre al brano sanremese dunque ci saranno gli altri successi dell’album come Tutti muoiono e Il mio amico, ma spazio anche alle altre canzoni che hanno lanciato la carriera della giovane rapper, su tutti chiaramente Sciccherie, canzone che di fatto ha consacrato la sua stella e l’ha fatta conoscere al grande pubblico.

Tantissimi successi dunque, anche per una cantante che ha una carriera ancora breve. Questo dà sicuramente la cifra del successo di Madame, una delle voci più amate della nuova generazione di artisti. Ecco dunque, al netto di eventuali cambiamenti, quella che dovrebbe essere la scaletta del concerto:

Istinto

Tu mi hai capito

Baby

Clito

Mami papi

Bamboline boliviane/Vergogna

L’eccezione

Tutti muoiono

Luna

Amiconi

L’anima/17

Il mio amico

Mi fiderò

Sentirmi

Sciccherie

Voce

Marea