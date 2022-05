Eurovision 2022 come si vota alla finale codici

- Advertisement -

Eurovision 2022: andiamo a scoprire tutte le modalità di voto per quanto riguarda la finale e l’elezione del vincitore.

Siamo finalmente arrivati all’atto conclusivo di questa edizione dell’Eurovision. Dopo le due semifinali, sabato 14 maggio va in onda l’attesissima finale dell’Eurovision Song Contest 2022 e scopriremo finalmente chi riuscirà a trionfare. L’Ucraina è largamente favorita, ma Italia e Regno Unito provano a insediarla: tutto dipenderà dalle votazioni, decisive per eleggere il vincitore dell’Eurovision. Andiamo dunque a scoprire come si vota.

Eurovision 2022: come si vota in finale

Partiamo dal presupposto che, arrivati alla finale, tutti i voti delle semifinali si azzerano e si riparte da zero. Ogni paese, dunque, stila una propria classifica di voti e poi la combinazione di questi voti decreterà il paese vincitore, che banalmente sarà quello che riceverà più punti. Il voto di ogni paese si articola in quello della giuria nazionale e nel televoto. Il primo è quello che viene assegnato dai cinque esperti selezionati per ogni paese, differenti per età e formazione, mentre il secondo è quello che proviene dagli spettatori. Chiaramente, nessun paese potrà votare per i propri cantanti.

Le giurie nazionali esprimono dieci preferenze, dando 12 punti alla canzone preferita, 10 alla seconda, 8 alla terza e poi, dalla quarta alla decima, un punteggio che diminuisce progressivamente da 7 a 1. A ciò poi si aggiunge il televoto, che viene aperto per 15 minuti al termine dell’ultima esibizione e ogni spettatore potrà votare il proprio spettatore preferito. Il voto si potrà esprimere tramite chiamata telefonica, solo da rete fissa, chiamando il numero 894.222 e digitando il codice del paese scelto. Si può esprimere poi tramite sms al numero 475.475.0, sempre indicando il codice del paese prescelto e infine si può votare tramite l’applicazione dell’Eurovision. Questi i codici per esprimere le proprie preferenze:

01 Repubblica Ceca: We Are Domi – Lights Off

02 Romania: WRS – Llámame

03 Portogallo: MARO – Saudade, Saudade

04 Finlandia: The Rasmus – Jezebel

05 Svizzera: Marius Bear – Boys Do Cry

06 Francia: Alvan & Ahez – Fulenn

07 Norvegia: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana

08 Armenia: Rosa Linn – Snap

09 Italia: Mahmood & Blanco – Brividi

10 Spagna: Chanel – SloMo

11 Paesi Bassi: S10 – De Diepte

12 Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania

13 Germania: Malik Harris – Rockstars

14 Lituania: Monika Liu – Sentimentai

15 Azerbaijan: Nadir Rustamli – Fade To Black

16 Belgio: Jérémie Makiese – Miss You

17 Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together

18 Islanda: Systur – Með Hækkandi Sól

19 Moldavia: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul

20 Svezia: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer

21 Australia: Sheldon Riley – Not The Same

22 Regno Unito: Sam Ryder – SPACE MAN

23 Polonia: Ochman – River

24 Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano

25 Estonia: Stefan – Hope