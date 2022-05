Fabio Fulco oggi dopo la Chiabotto l’annuncio con Veronica Papa

- Advertisement -

Fabio Fulco ha ritrovato l’amore dopo Cristina Chiabotto e ha annunciato l’imminente matrimonio con Veronica Papa: andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Dopo la fragorosa rottura con Cristina Chiabotto, Fabio Fulco ha ritrovato l’amore con Veronica Papa e ora i due sono pronti a compiere il grande passo. Su Instagram, l’uomo ha annunciato di aver fatto la proposta alla fidanzata, mostrando l’anello ed esprimendo tutta la propria felicità. Dopo la nascita della figlia Agnes lo scorso 30 giugno, i due dunque stanno per diventare finalmente marito e moglie. Si tratta del coronamento di un sogno per Fabio Fulco, che in questo modo si mette alle spalle definitivamente la storia con Cristina Chiabotto.

Fabio Fulco: l’amore con Valentina Papa dopo Cristina Chiabotto

La rottura con l’ex Miss Italia è stata fragorosa, con l’uomo che ha raccontato come la cosa che gli ha fatto più male è stata proprio il fallimento di un progetto di vita durato ben 12 anni. L’uomo aveva già in mente di mettere su famiglia con l’ex fidanzata e forse proprio l’enorme delusione generata dalla rottura ha fatto sì che i due non riuscissero a rimanere in buoni rapporti dopo essersi lasciati.

Fabio ha più volte punzecchiato la Chiabotto in diverse interviste, ma ora può mettersi definitivamente alle spalle quel capitolo della sua vita e la delusione che ha generato. Con Valentina Papa, l’uomo ha coronato il sogno di diventare padre e ora sta finalmente per sposarsi. Per fare la proposta alla sua futura moglie, Fulco ha scelto la splendida location della Costiera Amalfitana e ora in vista per i due c’è il matrimonio.

Sia Fulco che la Chiabotto dunque hanno ritrovato l’amore e hanno costruito le loro famiglie dopo la rottura, ritrovando la felicità dopo che il loro amore lungo 12 anni era giunto a un punto morto.