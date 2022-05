If I can dream Maneskin testo traduzione canzone Elvis all’Eurovision

- Advertisement -

Non solo Supermodel il nuovo singolo, i Maneskin all’Eurovision 2022 cantano If I can dream dalla colonna sonora del film Elvis

Una sorpresa per i fan italiani e per l’Eurovision. Alla finale di Torino al Pala Alpitour, i Maneskin cantano If I can dream. Non solo quindi Supermodel, singolo pubblicato solo 24 ore prima, ma anche un omaggio ad Elvis Presley. Infatti la canzone If I can dream è una cover del grande artista e farà parte della colonna sonora di Elvis, film di Bad Luhrmann in uscita in Italia il 22 giugno.

La storia e il significato di If I can dream

If I can dream è stata scritta da Walter Earl Brown e nasce per sostituire la canzone I’ll Be Home for Christmas. Nella storia di Elvis Presley è di rilevante importanza perché si tratta della prima canzone del suo repertorio a contenuto sociale. Il testo contiene riferimenti a Martin Luther King e venne registrata nel giugno 1968, due mesi dopo la scomparsa dell’attivista e politico americano. If I can dream venne cantata nel gran finale di uno speciale TV della NBC che segnò il ritorno sulle scene di Elvis Presley.

La canzone fu così importante per Elvis Presley che dopo il primo ascolto decise di non voler fare più prodotti in cui non credeva sia nella musica che nel cinema. L’interpretazione di If I Can Dream è entrata nella storia perché mai come quella volta Elvis Presley cantò con tanta partecipazione e coinvolgimento. In fase di registrazione tre coriste dell’artista si emozionarono nell’ascoltare la voce di Elvis.

If I Can dream testo

There must be lights burning brighter somewhere

Got to be birds flying higher in a sky more blue

If I can dream of a better land, where all my brothers walk hand in hand

Tell me why, oh why, oh why can’t my dream come true, oh why

There must be peace and understanding sometime

Strong wind of promise that will blow away the doubt and fear

If I can dream of a warmer sun, where hope keeps shining on everyone

Tell me why, oh why, oh why won’t that sun appear

We’re lost in a cloud with too much rain

We’re trapped in a world that’s troubled with pain

But as long as a man has the strength to dream

He can redeem his soul and fly (He can fly)

Deep in my heart, there’s a trembling question

Still, I am sure that the answer’s… answer’s gonna come somehow

Out there in the dark, there’s a beckoning candle, yeah

And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk

While I can dream, oh, please let my dream come true, oh, right now

Let it come true right now

Oh, yeah

If I can dream Traduzione

Ci devono essere luci accese più luminose da qualche parte

Devono essere uccelli che volano più in alto in un cielo più blu

Se posso sognare una terra migliore, dove tutti i miei fratelli camminano mano nella mano

Dimmi perché, oh perché, oh perché il mio sogno non può diventare realtà, oh perché

Ci deve essere pace e comprensione a volte

Vento forte di promesse che spazzerà via il dubbio e la paura

Se posso sognare un sole più caldo, dove la speranza continua a brillare su tutti

Dimmi perché, oh perché, oh perché quel sole non apparirà

Siamo persi in una nuvola con troppa pioggia

Siamo intrappolati in un mondo tormentato dal dolore

Ma finché un uomo ha la forza di sognare

Può riscattare la sua anima e volare (può volare)

Nel profondo del mio cuore, c’è una domanda tremante

Tuttavia, sono sicuro che la risposta… la risposta arriverà in qualche modo

Là fuori nel buio, c’è una candela che invita, sì

E mentre posso pensare, mentre posso parlare, mentre posso stare in piedi, mentre posso camminare

Mentre posso sognare, oh, per favore lascia che il mio sogno diventi realtà, oh, proprio ora

Lascia che si avveri subito

o si