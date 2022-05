Isola dei famosi 2022 Nicolas Vaporidis attacca Giorgia Surina e le ex

- Advertisement -

All’Isola dei famosi 2022 ieri sera nella sedicesima puntata del 13 maggio Nicolas Vaporidis ha elogiato la fidanzata e attaccato Giorgia Surina

All’Isola dei Famosi ieri sera nella sedicesima puntata del 13 maggio Nicolas Vaporidis ha dedicato parole al miele alla fidanzata Aly, meno belle alle ex. Al momento delle nomination in Palapa l’attore ha parlato della sua compagna, la cui identità resta sconosciuta per privacy come da scelta del naufrago. È il suo faro nei momenti bui, l’ancora a cui appigliarsi, in poche parole la sua forza e il suo grande amore.

Prima di leggere tra le lacrime una lettera in cui la fidanzata esprimeva a Nicolas tutto il suo sentimento e sostegno, è stata mandata una clip di riassunto in cui l’isolano si è lasciato andare a dichiarazioni che sanno di attacco nei confronti dell’ex moglie Giorgia Surina e delle sue ex. Queste le prime parole del naufrago: Ho detto che ero single inizialmente perché le persone che amo tendo a proteggerle. C’è una persona e non vedo l’ora di rivederla, lei che sapeva che avremmo dovuto affrontare un periodo di silenzi.

Fin qui nulla che possa far storcere il naso alle donne del suo passato ma poi Nicolas Vaporidis ieri sera all’Isola dei Famosi ha aggiunto.: Mi fa sentire me stesso come nessuno ha fatto prima. Sono stato con persone un po’ complicate e lei non lo è. Questa cosa mi ha fatto innamorare. Cerco di aggrapparmi quanto più possibile a lei, sperando che questo pensiero mi tranquillizzi. Il più grande insegnamento all’Isola dei famosi, al di là del cibo, è il tempo. Mi manca. Come è facilmente comprensibile il passaggio che genera dubbi a molti utenti sui social è “mi fa sentire me stesso, sono stato con persone complicate”. Giorgia Surina ha sempre mantenuto massimo riserbo sul suo matrimonio e sul divorzio, come finora ha fatto l’attore in Honduras, per questo molti utenti si sono straniti. Tra le ex fidanzate di Nicolas Vaporidis compaiono anche Cristiana Capotondi e Ilaria Spada.